Moravskoslezská hygiena čelí kvůli náhle zavedeným restrikcím dvěma žalobám

„Mohu potvrdit, že dva advokáti podali dvě žaloby na krajskou hygienickou stanici. Zatím nedokážeme říci, kdy bude rozhodnuto. Zákonná lhůta je jeden rok, ale samozřejmě se to bude muset vyřídit co nejrychleji,“ řekl Krajdl.

Pokud by se tak stalo, znamenalo by to precedens, podle kterého by se hygienické stanice musely v budoucnu řídit. Navíc by to organizátorům, kteří museli na poslední chvíli na konci minulého týdne rušit připravované akce, usnadnilo cestu, jak se domáhat po státu náhrady případné škody.