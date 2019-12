Minář: Neděláme revoluci, ale bráníme systém

Jak dlouho chcete demonstrovat?

Až bude naše demokracie zdravá, přinejmenším stabilizovaná.

Myslíte, že když Andrej Babiš rezignuje, tak bude naše demokracie stabilnější?

Jen toto nestačí, ale chtěl bych, abychom za pár let měli normální vládu a normálního prezidenta a nemuseli se bát, že budou útočit na významné demokratické instituce, jako jsou justice a média. Když politici nebudou porušovat určitá pravidla, tak nebudeme demonstrovat.

Demokracie je stabilní, hlavně když má v pravidelném rytmu volby. Babiš i Zeman vám vzkazují, ať si na volby počkáte, protože nemohou ustupovat nátlaku ulice.

Neprotestujeme proti výsledku voleb, ale proti zneužívání moci těmi, kteří volby vyhráli. Demokracie se nedá redukovat na to, že jednou za čtyři roky odevzdáme hlas a pak ho ztratíme a už se nesmíme vyjadřovat.

Mikuláš Minář

Naopak každý občan má politiky kontrolovat a kecat jim do toho. To je ústavní právo, a dokonce povinnost. A kdo říká, že nemáme demonstrovat a máme čekat na volby, tak nám upírá ústavní právo kontrolovat politiky. Nesmíme tolerovat, když tu někdo krade, lže a porušuje Ústavu.

V čem porušuje Babiš Ústavu?

Prezident Zeman porušoval českou Ústavu, když tři měsíce prodléval se jmenováním ministra.

Tím neporušoval Ústavu, jen ji ohýbal a dělal to i Havel a Klaus.

Ústavní právníci se shodovali, že porušuje Ústavu.

Ale vy chcete rezignaci Babiše.

Ten je definitivně a prokazatelně ve střetu zájmů, který tady třicet let nebyl. Jako premiér otáčí za stát kohoutkem dotací a jako skutečný vlastník Agrofertu nastavuje vědro.

Ale on se hájí, že naplnil český zákon a vložil své firmy do svěřenských fondů.

To je lež a audit Evropské komise dokázal, že Andrej Babiš tady tři roky lhal, protože neporušuje jen evropský, ale i český zákon, a že konstrukce se svěřenskými fondy byl účelový trik a že vliv na Agrofert neztratil. V dozorčí radě má svou manželku a své přátele. Kdykoli může firmu převzít zpět a je konečným beneficientem výhod.

To zákon přece nezakazuje.

Podle právníků Evropské komise ano, prozkoumali statut svěřenského fondu a řekli, že je konstruován tak, že Babiš Agrofert dál vlastní. A tudíž lže, když říká „moje bývalé firmy“.

Proč by měl rezignovat, když za ním stojí jeho hnutí ANO, sněmovní většina, prezident a rostou mu preference?

V Ústavě se nepíše, že premiér by neměl lhát, krást, křivě přísahat na své děti a posílat je na Krym. Měl by rezignovat proto, že je to slušnost. Když se to neděje, tak to vypovídá o naší politické kultuře.



Standardně by každý politik, který by se dostal do střetu zájmů a je slušný, rezignoval sám. Pokud by toho nebyl schopen, tak ho k tomu donutí jeho strana. Tady se to neděje, protože je to strana jednoho muže. Nebo parlament by takové vládě vyslovil nedůvěru. Ale ČSSD, KSČM a SPD vědí, že je to nemravnost, ale vyměnily svou podporu např. za ústupky v rozpočtu.

Ani prezident nezakročí, protože mu to vyhovuje, protože platí, čím slabší premiér, tím silnější prezident. Nefunguje ani tlak médií. Když měl Gross potíže s bytem, tak pod mediálním tlakem rezignoval. Pan Babiš si ale třetinu médií koupil, s třetinou má pakt o neútočení. Navíc ekonomika roste a voliči ANO mají pocit, že pan Babiš není čistý jako lilium, ale když rostou platy a důchody, tak mu to odpustí. A také jsou zklamaní z toho, co tu bylo předtím. V lecčem mají pravdu.

Protože státní správa se začíná chovat jako firma, která hájí svého majitele, a ne zájem veřejnosti

Nebylo by rozumnější požadovat spíš předčasné volby než rezignaci premiéra?

My nechceme častější volby. Říkáme, že je v pořádku, že ANO vyhrálo volby. Ať vládne a premiér je z hnutí ANO, ale ať je to někdo, kdo není v tak masivním střetu zájmů, nelže a nekrade.

Chcete, aby se choval slušně, ale vaše kampaň mi také v lecčem nepřijde slušná. Např. říkáte, že krade, přitom odsouzen nebyl. Vy jste ho předem odsoudili nebo, řečeno s klasikem, jste z něj udělali sprostého podezřelého.

Co znamená střet zájmů? Když to jednoduše přeložím, tak to znamená, že Andrej Babiš krade z našeho společného pro sebe, z veřejných zdrojů, z našich daní inkasuje něco, co mu nepatří, a aktivně se na tom spolupodílí. A peníze pak někde chybí.

To nepřispívá k demokratické kultuře, říkat o podezřelém, že je zloděj. Česko je s EU kvůli dotacím ve sporu, ale není ještě rozhodnuto.

Audit Evropské komise je definitivní. Definitivně potvrdil, a na tom se nic nezmění, že Andrej Babiš minimálně na evropské úrovni nelegálně čerpal peníze, a dokonce vědomě.

Na české úrovni je to pikantní, protože aby se to dostalo k soudu, tak to k němu musí dát buď Agrofert, nebo státní správa, kde ale sedí Babišovi lidé.

Jestli audit něco opravdu vážného ukázal české straně, tak je to úplně neuvěřitelná reakce státní správy, která, místo aby hájila veřejné zájmy občanů, tak se jako jeden muž postavila na obranu Agrofertu a premiéra Babiše. Kdyby premiér Babiš skutečně hájil zájmy ČR a veřejnosti, tak by měl jako první zakleknout na Agrofert.

Proč tak brání firmu, která mu nepatří? Vlastně tím jen potvrdil to, že mu za prvé Agrofert nadále evidentně leží na srdci, a za druhé to, že celá státní správa je mu podřízená. Nejvážnější zprávou auditu je, že se naplnilo Babišovo heslo – vést stát jako firmu. Protože státní správa se začíná chovat jako firma, která hájí svého majitele, a ne zájem veřejnosti.

Myslíte, že to lidé vydrží s vámi?

Když to lidé zabalí a řeknou, že je to nebaví, a přestanou chodit, tak se Milion chvilek může stavět na hlavu a nic s tím neudělá. Ale zatím je tu trend, že lidí chodí víc a jsme schopni zaplnit Letnou. Nevím, kdy to skončí a jak to skončí, ale moje odpovědnost jako občana je stejná jako přede dvěma roky.

Časosběrné video zachycující demonstraci na Letné

Otázka je, jestli je tady někdo, kdo by to dělal líp? Babiš přišel a vyhrál kritikou tradičních stran, které mu kvůli své aroganci, chybám, korupci umetly cestu.

Na Babišově kritice tradičních stran je hodně pravdy a koneckonců nevymyslel to sám, ale jeho marketingový tým, který dobře věděl, co chtějí lidé slyšet, co je štve, a nafoukli to.

Problém je ten, že Babiš není pan Čistý, pan Spasitel, který to konečně začne dělat jinak. Je součást toho samého. Kritizoval oligarchy, korupční struktury, sám si přitom dvacet let vodil politiky, zbohatl podivným způsobem.

Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář

On není řešením marasmu. Je jen jeho prohloubením. Spousta lidí uvěřila jeho slibům, protože byl nový, má obrovské zdroje, má média. Tady se s ním nikdo nemůže rovnat, co se týče prostředků na to, jak oslovit lidi. A ještě slíznul smetanu, že se daří ekonomice, a umí to prodat, umí si připnout metál na hruď a říct – za všechno můžu já, byť je to věc ekonomického cyklu.

Na demonstracích říkáme: Je důležité být aktivní, nemlčet a protestovat, ale nestačí jen občanská iniciativa. To hlavní musí udělat politické strany a my po nich musíme chtít, aby přišly s jasnou vizí, pojmenovaly problémy země, daly nám, voličům, takovou nabídku, co se neodmítá. Proto zveme na demonstraci příští týden zástupce demokratických stran.

Jak činnost spolku financujete?

Je neuvěřitelné, že kromě toho, že lidé chodí na demonstrace, podepisují petice, tak nás celá řada podporuje i finančně. Máme obrovskou radost z toho, že veškeré naše financování je od drobných dárců. Nebereme žádné veřejné peníze a nikdy brát nebudeme ani žádné peníze ze zahraničí, ani z žádných fondů.

Vy žijete z čeho?

V tuto chvíli jsem zaměstnanec spolku.

Takže jste profesionální revolucionář?

Nejsem revolucionář. Od začátku lidem říkáme: Neděláme žádnou revoluci, naopak děláme antirevoluci, bráníme systém proti těm, kteří jej rozvracejí, a chceme, aby byl Babiš poražen ve volbách.

Pro nás je důležitější vzdělávat veřejnost a motivovat co nejvíc lidí, aby se sami zajímali a angažovali, než dělat demonstrace, protože demonstrace jsou vždycky jenom reakce.

Kolik má spolek zaměstnanců?

V tuto chvíli máme kolem osmi úvazků, protože na jaře jsme zjistili, že jen s dobrovolníky to nejde. Nikomu nepřeji organizovat Letnou jen s dobrovolníky. Bez zaměstnanců se to neobejde. Buď to zabalíme a nebudeme dělat Letné, nebo se budeme muset profesionalizovat, abychom mohli dělat pořádně jak roli hlídacího psa, tak roli zahradníka. Tedy toho, kdo kultivuje naši demokratickou zahradu.

Co u vás doma? Nenarazil jste např. na příbuzné, kteří volí Babiše?

U nás doma Babiše nikdo nevolí. Doma mě podporují. Táta měl problémy s StB, protože v hospodě nadával na komunisty a vychvaloval západní státy.

Neměli vám za zlé, že jste přerušil školy?

Stejně jako mě je to mrzí, ale pochopili to a přijali, že toto je teď důležitější a že člověk může žít smysluplný život i bez vysokoškolského titulu. A taky si ho můžu dodělat.