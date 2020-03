Milionář, developer a redaktor aneb Špindlerovská bramboračka

Začalo to idylicky, když si oba tehdy ještě kamarádi koupili ve svahu s výhledem na kopec Medvědín sousední parcely a rozhodli se je zastavět. Milionář si tam chtěl postavit jeden velký dům, developer myslel hned na domy dva.

Vzájemně si pomáhali a při stavebním řízení jeden druhému nedělal problémy. Rychlejší byl milionář a ze své vily se brzy kochal výhledem, kam oko dohlédlo. Pak ale vedle něho začal růst nový dům. Výhled doleva se podle očekávání o něco zhoršil. A přišly problémy. Zhrzený milionář se změnil v nepřítele na život a na smrt a pustil se do boje.

Na své straně měl notoricky známé poměry na místním stavebním úřadu. Strejcovská bohorovnost, jedna výjimka přes druhou, nepořádek v papírech, česky se tomu říká bordel. Nikomu to nikdy moc nevadilo, nakonec se všichni nějak domluvili, do vlastního hnízda se nekálí. To samozřejmě milionář věděl. A vsadil na to, že i v případě jeho bývalého kamaráda tam něco bude.

A bylo. Developer sice měl ze své strany papírově všechno v pořádku, stavební povolení, kolaudace bez problémů i změny v projektu, které navrhoval, byly schvalovány a zapisovány do stavebního deníku, jenže pak se úředníci, jak byli navyklí, na všechno vykašlali. Klídek, kafíčko, pohoda, a tak změny v projektu, které odsouhlasili a ve stavebním deníku podepsali, už řádně nezúřadovali.

Takže když na to milionář přišel, podal na ně trestní oznámení. Následovalo policejní vyšetřování, obžaloba a soud, který dvěma stavebním funkcionářům nadělil tresty.

Fajn, ale co teď s těmi domy? „Pryč s nimi, zbourat, chci mít svůj výhled doleva zpět,“ volá od té doby milionář. „Jednal jsem v dobré víře, nemůžu za šlendrián na úřadě,“ brání se devoloper. Zamotanou kauzou si už dlouho lámou hlavu stavební úřady ve městě i v kraji. A možná bude špindlerovská bramboračka ještě výživnější.

Vila chalupáře Schmalze a bytový dům developera Foto: Novinky

Milionářova rodinná vila totiž stojí na parcele, kde územní plán povoluje stavět jen „občanské vybavení komerčního charakteru“, tedy penzion nebo turistickou ubytovnu. V žádném případě rodinnou vilu.

Nechce se věřit, že by si to milionář při stavebním řízením neošetřil, ale možná se stal obětí stejného šlendriánu jako developer. A co teď? Udělat z vily ubytovnu pro polské turisty? Nebo rovnou zbourat? Babo, raď!

A co ten redaktor a jeho majoránka? Ten se do naší bramboračky dostal jako autor orwellovského newspeaku, tedy vytváření nových slov a pojmů měnících dosavadní chápání jejich smyslu. Takže z manažera, který přišel ke svým milionům jen díky neuvěřitelně štědrému systému odměn (teď už je zrušený) v polostátní firmě, je „vlivný finančník“, z jeho čtyřpodlažní luxusní vily s jedním z nejkrásnějších výhledů do údolí „chata“, a aby ty miliony tak nedráždily čtenáře, se stal v jeho článcích, které svědomitě publikuje v každém médiu, kam ho vítr zavane, „chalupářem-aktivistou“.