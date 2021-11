Michálek: Odstoupil jsem, abych pomohl koalici

Proč jste se vzdal nominace na ministra pro legislativu?

Naším hlavním úkolem teď je, aby naše členská základna podpořila vznikající koalici, protože to je zodpovědný krok pro tuto zemi. A vzhledem k tomu, že se Ivan Bartoš snaží získat podporu pro koalici, tak vyhodnotil, že by toto mohlo pomoci.

U nás ve straně se totiž spustil povyk, že být ministr a zároveň poslanec je něco špatného. To jsme nikdy neříkali. Jen jsme říkali, že chceme prosadit klouzavý mandát. Ale politicky nezkušená část našeho členstva pojala přesvědčení, že je to nějaká naše zásada. Ve skutečnosti je to tak, že ve vládě mají sedět politici, kteří dostali legitimitu od občanů. Tady se naopak snaží prosadit model, aby tam chodili lidi, kteří neuspěli. To není správně.

Vždycky budu podporovat to, abychom se jako strana zachovali státotvorně a aby Ivan Bartoš měl možnost sestavit si tým, jak uzná za vhodné, protože má za to osobní odpovědnost. Tak jsme se dohodli a toto rozhodnutí podporuju.

Ivan Bartoš vás chtěl mít za svou pravou ruku ve vládě. Bylo to tedy těžké rozhodnutí?

Diskutovali jsme o tom a toto byl závěr našeho společného rozhodnutí. Je to v daný okamžik správný postup z hlediska priorit, které v politice máme, které jsou vyšší než to, aby někdo byl v nějaké funkci. Naší prioritou je splnit program a slib voličům. V tento okamžik to můžeme dělat jen ve vládě.

Byť jsme utržili nějaké rány kvůli kroužkování, tak to není důvod bolestínkovat

Ale i ten post ministra pro legislativu je jak šitý na vás. Jak to tedy Bartoš bral?

To je spíš otázka na něj. Tento post jsme v portfoliu neměli, dostali jsme ho až v závěrečné fázi vyjednávání. Umožní nám mít velký přehled o tom, co se ve vládě děje, a kontrolovat, že tam nejsou schvalovány nějaké všivárny. Teď se bude muset vymyslet nějaký jiný způsob obsazení té role.

Piráti se hádají kvůli kumulaci funkcí. Jak je to s Bartošem, který je poslanec a má být i ministrem?

Myslím, že celé je to záminka určitého křídla v pirátské straně. A protože nemají mandát od členské základny zpochybnit nominaci do vládního týmu přímo, tak zvolili tuto cestu. Je namířena i proti Ivanu Bartošovi s cílem ho oslabit před volbou předsednictva.

Má si Bartoš udržet obě funkce?

Jsem o tom naprosto přesvědčen, toto jsme slibovali celou dobu před volbami. Teď nám píšou lidi šokovaní, že vůbec zvažujeme, že bychom na mandát, který nám dali, rezignovali. Teď je prioritní soustředit se na to, abychom jako strana udělali zodpovědný krok a splnili to, co jsme slíbili občanům – jít do vlády a věci měnit, a ne být ve čtyřech lidech v pohodlné a bezmocné opozici.

Za vámi je v pořadí sněmovní kandidátky náhradnice za Piráty, takže poslanecký klub by váš odchod do vlády nepoškodil. Ale když se nechcete nevratně vzdát poslaneckého mandátu, znamená to, že nevěříte, že vaše vládní angažmá bude nadlouho?

Měli bychom jít do vlády s tím, že tam budeme po celou dobu. A ne kličkovat. Sice může nastat turbulence a bez klouzavého mandátu bych vlastně rezignoval na mandát i na slib voličům a nemohl bych pokračovat v práci, pro kterou jsem tam byl zvolen. Vliv to na to má.

Jakub Michálek a šéf strany Ivan Bartoš. Foto: Petr Hloušek, Právo

Ale současně v parlamentní demokracii je mandát základním spojením mezi politikem a voličem. A pokud na něj rezignujete, tak se tím mění výsledky voleb, když tam nastoupí lidi, kteří zvoleni nebyli.

Máte pochopení pro volání po odchodu do opozice?

Je to hlas části členské základny, která je hodně ukotvená v aktivismu a ještě není připravená na to, abychom byli vládní stranou. Ale pokud rozhodne kvalifikovaná většina členské základny, že do vlády máme jít, tak jednotu udržíme a ve vládě budeme odvádět stejně dobrou práci jako ve Sněmovně.