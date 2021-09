Michálek griloval Babiše kvůli zdražování. Za to my nemůžeme, opáčil premiér

Zdražuje se nejvíc za 13 let, inflace překonala očekávání

Má za to, že část odpovědnosti je proto na vládě, jelikož podle některých expertů během pandemie nalila do ekonomiky příliš mnoho peněz. „Zároveň jsme pozastavili výrobu, a to vytváří extrémně silné inflační tlaky,“ vyčetl premiérovi.