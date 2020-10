Mění se čas, víkend bude o hodinu delší

Původně se zavedení letního času odůvodňovalo tím, že se uspoří elektrická energie. Tento důvod ale už dávno padnul. Ba co víc. Spotřeba energie kvůli oteplování je v létě vyšší, protože jsou v kancelářích zapnuty větráky, klimatizace a totéž platí o nákupních centrech a domácnostech.

I v Česku je podle průzkumů většina lidí proti pravidelnému střídání času a je pro jeho zrušení. Ani tady ale nepanuje shoda, jaký čas by měl být zaveden celoročně. Vláda se předloni při neformální diskusi přiklonila k zavedení středoevropského času, tedy tzv. zimního.

Také lékaři jsou pro to, aby střídání času konečně skončilo. „Při změně času se malé děti musí několik dní adaptovat. Potíže mají školáci, zejména prvňáci a druháci. Určitě by bylo pozitivní mít jeden čas po celý rok,“ soudí doktorka Hana Cabrnochová, praktická lékařka pro děti z Prahy. Přimlouvá se, aby to byl čas astronomický.