Matka navedla syna, aby z otce udělal pedofila

Více než rok musel žít 40letý muž s nálepkou zvrhlého pedofi la, který sexuálně zneužívá vlastního syna. Stačilo, aby chlapec (5) na policii řekl, že mu táta sahá do zadečku a strká pindíka do pusy. Navedla ho k tomu jeho matka, která se tím snažila co nejvíce pošpinit v té době ještě manžela v rámci rozvodového řízení.