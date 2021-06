Maláčová: Vážně jsem zvažovala odchod z vlády, covid to změnil

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) při čtvrtečním jednání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě přiznala, že v minulosti odchod z vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) často zvažovala. Změnil to až covid, s jeho příchodem by to považovala za nezodpovědné.