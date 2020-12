Maláčová: Babiš nedokáže řešit problémy, ale ve vládě zůstaneme

Covid je zase na vzestupu a vláda se chystá v pondělí znovu omezovat provozy. Není někde chyba?

Pandemie nás dostává do nepřehledné situace, panuje neustálá nejistota. V tuto chvíli je prioritou vlády, a já se tak snažím jako ministryně vždy rozhodovat, aby se nám situace nevymkla kontrole. Aby se pandemie opět nedostala do čísel, která jsme měli v říjnu a listopadu. Tak abychom ochránili nemocnice, sociální služby a ty nejzranitelnější mezi námi.

Dobře, ale k čemu je protiepidemická tabulka PES? Ukazuje na čtyřku, ale v reálu platí úroveň tři, a to jenom pro někoho a pro dalšího je to zase výjimečně jinak…

Máte pravdu. Já osobně a dlouhodobě preferuji konzervativní, německý přístup k pandemii. Ministr zdravotnictví Jan Blatný nás už ve čtvrtek informoval, že v příštích dnech je pravděpodobný návrat do stupně čtyři. A já tento postup podle tabulky PES podpořím.

Zmínila jste Německo, kde budou např. hospody zavřené až do 10. ledna. Takže se zpřísňováním souhlasíte?

Pro mě jsou rozhodující data, názor odborníků a ministra zdravotnictví. Ano, dlouhodobě sleduji Německo, kde citlivě vyvažují mezi zdravím a ekonomikou a politici ve svých rozhodnutích extrémně respektují názory vědců. Důležité také je, že situaci srozumitelně vysvětlují.

Přes nesouhlas ČSSD prošlo Sněmovnou i Senátem snížení daně z příjmů na 15 procent. To podle ministryně financí Schillerové spolu se slevou na poplatníka zatne příští rok do veřejných rozpočtů sekeru 99 miliard Kč, v roce 2022 pak 120 miliard a další rok asi 103 miliard. To jsou strašná čísla.

Daňový balíček z dílny ANO a ODS je dáreček pro bohaté a zároveň popravou veřejných financí. Udělá obrovskou sekeru ve veřejných financích a lidé se musí začít ptát, kdo ten dáreček zaplatí. Které služby bude stát škrtat, či zda je dokonce nezačne privatizovat. Nebo jaké daně bude příští vláda navyšovat. Z ODS už zazněl výrok o navyšování DPH.

Příští vláda s tím bude mít plné ruce práce, zdědí obrovské zadlužení, které daňový balíček způsobí, a každá politická strana bude muset občanům vysvětlovat, kterou cestou půjde, co všechno budou muset občané platit.

V krizi potřebujeme silný stát a místo toho ho ANO s ODS amatérsky oslabují. A jejich řeči o tom, že daňový balíček nakopne ekonomiku, byl už stokrát vyvrácen. Jsem přesvědčená, že ve skutečnosti sledujeme zásnuby ANO s ODS a že daňový balíček je předehrou k privatizaci sociálních služeb, školství, zdravotnictví i důchodů.

Nebyla chyba, že sociální demokraté na tu 15procentní sazbu ve vládě v srpnu původně kývli?

Ale nic takového se nestalo, tady premiér Babiš zase jen mlží. Ve skutečnosti předseda Jan Hamáček řekl, že ty dvě sazby 15 a 23 procent podpoříme pouze za podmínky, že hnutí ANO najde kompenzace pro výpadek těch 100 miliard korun. A hnutí ANO to nesplnilo, nenašlo ani korunu! Takže očekávám, že se lidé začnou ptát, jak to bude příští vláda řešit. Co všechno si budeme muset začít zase platit nebo které daně chce zvedat.

Někteří členové ČSSD v čele s hejtmanem Martinem Netolickým znovu vyzvali k odchodu z vlády. Váš šéf Hamáček to odmítl. Vy chcete ve vládě zůstat?

Uprostřed pandemie se z vlády neodchází. Nemůžeme k té obrovské ekonomické a zdravotní nejistotě přidat ještě krizi politickou.

Až kam však může ČSSD ustupovat? Názorových střetů v koalici přibývá.

Teď stojí zájem země nad zájmem strany. Souhlasím ale s tím, že potřebujeme razantní řešení, jakmile to bude možné. Máme plné zuby toho neustálého dohadování, útoků premiéra přes média i toho, jak nedokáže řešit aktuální problémy.

Takže ve vládě zůstáváte. Co tedy chcete dělat s tím rozpočtovým výpadkem?

Budeme muset zmodernizovat daňový systém a změnit daňový mix. Více zdanit kapitál a majetek, nikoliv práci a spotřebu.

Premiér Babiš tvrdí, že daň z příjmů se snižuje jen na dva roky. Vy věříte, že ji pak někdo zase zvýší?

To samozřejmě bude velmi obtížné. Každopádně diskuse o tom, co si budou muset občané v důsledku daňového balíčku všechno platit nebo jaké daně budeme zvyšovat, bude předmětem volební kampaně.

Opozice už zbrojí na volby příští rok. Utvořily se hned dvě koalice a preference mají slušné – ODS, TOP 09 s lidovci a STAN s piráty. Jsou pro ČSSD ohrožením?

Sociální demokracie svoji volební strategii připravuje. Co se týká programových průniků, tak si myslím, že koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL je fantasmagorie. Nedokážu si představit, jaké zásadní změny naší společnosti by tato trojkoalice dokázala provést.

Myslím, že se neshodnou ani na daňové otázce, ani na sociální politice. Neshodnou se v evropské politice ani na ochraně přírody. Četla jsem jejich program, ten je velmi obecný, myslím si, že takováto koalice by byla pro Českou republiku jen ztrátou času.

A co STAN s piráty?

Ti cestu k sobě také teprve hledají.

Právě jste představila důchodovou reformu. Co přinese?

V komisi pro spravedlivé důchody je shoda na základních věcech. Zachováme průběžný důchodový systém, nadále bude mít důchod dvě části – základní důchod a pak ocenění práce. Základní důchod navrhujeme 10 tisíc korun pro všechny, co mají odpracovaných 25 let.

Zásluhová část se bude odvíjet od délky a výšky odvodů, chceme ale také ocenit výchovu dětí. Což pomůže zejména 1,5 milionu žen, které jsou ve stáří ohroženy chudobou.

Našli jsme také řešení pro půl milionu lidí, kteří mají těžkou práci, zničené zdraví, a když odejdou do důchodu dřív, dnes jim hrozí krácení důchodu. My navrhujeme, aby za každých deset odpracovaných let šli o rok dříve do penze. Chceme také zavést nižší daně pro pracující důchodce. Zároveň je ale jasné, že do průběžného systému musíme dávat více peněz z daní. V Evropě je to v průměru 50 procent z pojištění a 50 procent z daní.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová poskytla v pátek 11. prosince 2020 rozhovor deníku Právo Foto: Petr Hloušek, Právo

Kdy se reforma dostane na vládu, potažmo do Sněmovny?

Návrh reformy jsme hned rozeslali k připomínkám. Je pravda, že výzvy 21. století, jako je stárnutí společnosti, digitalizace či změna klimatu, nynější pandemie upozadila.

I přesto předsedkyně Danuše Nerudová a členové důchodové komise odvedli velký kus práce, stejně jako naše ministerstvo. A to přesto, že jsme současně s tím provedli jednu unikátní operaci – výplatu rouškovného pro tři miliony lidí (prosincový mimořádný příspěvek 5000 Kč všem důchodcům – pozn. red.).

Je ale reálné, aby reforma byla schválena do konce volebního období, když to i váš koaliční partner, hnutí ANO, dlouhodobě zpochybňuje?

Nedělám si iluze, ta debata bude těžká. Je ale potřeba prolomit ty obecné fráze a začít diskutovat konkrétní návrh. Protože v komisi pro spravedlivé důchody jsme hledali takové řešení, které by bylo přijatelné pro všechny parlamentní strany.

Jak se můžete v koalici dohodnout na takto velké komplexní věci, když mnoho týdnů nedokážete najít společnou řeč v otázkách výše daně z příjmů, kurzarbeitu nebo třeba i přídavků na děti?

Návrh důchodové reformy není koaličně projednaný, protože o to dva a půl roku ani premiér Babiš, ani ministryně financí Schillerová neprojevili zájem.

Dodnes netuším, co hnutí ANO chce a nechce. Pro mě je ale důležité dodržet programové prohlášení vlády. Že náš návrh jde správným směrem, potvrdila před dvěma týdny i OECD. Ostatně to byla i podmínka ministerstva financí.

Na důchody budeme potřebovat v příštích letech a desetiletích hodně peněz. Zvýšila jsem důchody v průměru o 2081 korun, přesto jsou pořád nízké a penzistů bude přibývat. My sociální demokraté chceme, aby lidé, kteří pracují a vychovávají děti, měli slušný život a klidné a slušné stáří. To je pro nás společenská smlouva pro 21. století.

Neznervózňuje vás, že všechny dosavadní pokusy o skutečnou reformu penzí pohořely, protože se politici nakonec nedokázali dohodnout?

Chci to změnit. Skutečně stojím o dohodu napříč politickým spektrem, a díky tomu jsme se za poslední dva roky shodli na principech. Teď nás čeká debata o parametrech.

Reforma má vycházet z takzvané technické varianty změn penzí s rozdělením nynějšího systému na dva pilíře. V čem bude tento nový systém lepší než ten současný?

Bude srozumitelnější a spravedlivější. Postupně chceme stabilizovat průběžný systém dodatečnými příjmy z daní. Tím bude finančně udržitelný. Navrhujeme celkem sedm změn.

Rok po schválení reformy by naběhl základní důchod pro ty, kteří mají odpracované roky, další změnou bude zkrácení potřebné doby pojištění na 25 ze současných 35 let, nižší daně pro pracující důchodce a zavedení vícezdrojového financování. Druhý rok po schválení pak výchovné a důchodová kalkulačka. Třetí rok po schválení by naběhl nižší důchodový věk pro těžké profese.

Na financování reformy potřebuje stát najít desítky miliard. Kde je chcete vzít? Navíc v situaci, kdy příští vlády budou muset v důsledku koronakrize řešit obří rozpočtové schodky?

V příštích pěti letech by nás reforma měla celkově, nikoliv ročně, stát 25 miliard korun. Domnívám se, že bychom prvních pět let měli reformu financovat z plánu obnovy EU, který je určen přesně na strukturální změny.

I podle doporučení OECD by se měl český systém zjednodušit a část penze by se mohla hradit z daní. Konkrétně z jakých daní? A dokážete na tom s ministryní Schillerovou vůbec najít shodu? Její resort je v této otázce dosti zdrženlivý…

Financování z plánu obnovy nám dá čas pět let na daňovou reformu. Pokud se zaměříme na daňové výjimky, odlivy zisků do zahraničí a daňové ráje, přinese to desítky, možná stovky miliard. Jako sociální demokratka podporuji zavedení progrese. Potřebujeme na to ale odvážného ministra financí.

OECD nám radí také dál zvyšovat důchodový věk podle prodlužování života. S tím ale nesouhlasíte. Proč?

Nesouhlasím s prodloužením věku odchodu do důchodu. Protože si nedokážu představit, že lidé, kteří celý život pracovali a mají odpracováno 40 nebo 45 let, budou pracovat i po 65. roce.

Věk dožití sice roste, ale to neznamená, že roste i věk prožitý ve zdraví. Takže zvýšení věku odchodu jen přesouvá náklady z důchodového do dávkového a zdravotního systému. Navíc když dnes po padesátce přijdete o práci, tak stěží najdete novou. Takže je to celé špatně.

Ještě z jiného soudku: už je jasné, že kurzarbeit, po kterém tolik už dlouho volají odbory i zaměstnavatelé, od ledna platit nezačne. Kdo může za to zpoždění?

Já jsem už v červenci přišla s návrhem, který podporuje celá tripartita a je přijatelný i pro opozici. Podal ho jako komplexní pozměňovací návrh náš poslanec Roman Sklenák. ČSSD několikrát navrhla urychlení projednávání ve Sněmovně, ale ANO, SPD a KSČM zkrácení lhůt nepodpořily.

Nevím, co za tím vězí, premiér se o tom odmítá bavit. Pro mě je záhadou, proč za hnutí ANO neřeší kurzarbeit poslanci z hospodářského výboru, se kterými bych se mohla dohodnout. Jde přece o záchranu českých firem a pracovních míst. Babiš to ale blokuje a nikdo nechápe proč. Je to frustrující.

Kdy tedy bude kurzarbeit, který má i do budoucna bránit propouštění ve firmách, spuštěn? A jak to bude do té doby s programem Antivirus?

Závisí to na projednání ve Sněmovně. Kdyby to bylo na mně, kurzarbeit by byl spuštěn nejpozději k 1. lednu. Co se týče Antiviru, tak 21. prosince navrhnu vládě jeho prodloužení ve stávajícím znění do konce února. Epidemická situace to vyžaduje a musíme aspoň trochu zmírnit tu obrovskou ekonomickou nejistotu.

Vánoce se blíží. Už víte, jak je budete trávit?