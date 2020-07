Loučovice obnovují Spirův kanál

Kanál byl původně 1,6 kilometru dlouhý, pět metrů široký a tři metry hluboký, celý byl skládaný z kamene. Projekt revitalizace památky, která se svým významem může vzdáleně podobat i Schwarzenberskému kanálu, bude trvat do září příštího roku. Vedle kanálu by v následujících letech měla v režii Jihočeského kraje vzniknout další část Vltavské cyklostezky. Spirův kanál vede vedle současné silnice 163 od Loučovického jezu až ke Spirově elektrárně ve Vyšším Brodě. Dílo vznikalo na přelomu 19. a 20. století. V 70. letech byl ale kanál zavezen odpadem z papíren.

„Osud Loučovic je typický pro celé Lipensko. Zánik tisíců pracovních míst, stěhování celých rodin za prací mimo region a mladí se po studiích nechtějí vracet, protože zde není práce a ve městě je život jednodušší. Od poloviny devadesátých let tady zaniklo přes 4000 pracovních míst, přičemž za posledních 10 let to bylo 1500 pracovních míst,“ upozornil Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Podle něho by zlepšení situace s pracovními místy v Loučovicích pomohlo například propojení s Lipnem nad Vltavou. „Věřím, že by to přineslo i nová pracovní místa a větší atraktivitu pro turisty. My víme, že dokud v ČR nemáme pořádný zákon o cestovním ruchu jako třeba v Rakousku, nikdo to za region řešit nebude, a proto se snaží místní obce i podnikatelé,“ dodal Mánek.