Lime chce Praze za koloběžky platit

„Na magistrátu jsme od Lime žádný oficiální návrh nedostali. Důležité je, že společnost musí prvně splnit podmínky bezpečného a ohleduplného fungování vůči chodcům a veřejnému prostoru, které od města obdrželo. Pak můžeme dále jednat,“ řekl Scheinherr. Podle Širokého by byla vhodným modelem finanční účasti fixní platba za každou uskutečněnou jízdu. To tedy znamená, že firma by z každé jízdy odvedla určitou část peněz Praze.