Liberec chce získat budovu Skloexportu

Právě na něj se teď obrátil primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK). „Oslovil jsem generální ředitelku ÚZSVM ve věci prověření převodu budovy do majetku města bezúplatně nebo za symbolickou cenu,“ potvrdil liberecký primátor. Podle něj stojí budova na zajímavém místě a Liberci by se hodila.

Občané, kteří cestují z Hrádku, Hodkovic nebo Českého Dubu, by nemuseli zajíždět do centra města Jaroslav Zámečník, primátor

„Vzhledem k budoucnosti rozvoje okolí vlakového a autobusového nádraží je pro nás zajímavá,“ zmínil Jaroslav Zámečník.

„A také vhodná pro výkon takzvané přenesené působnosti státní správy pro 28 okolních obcí včetně Liberce, například vydávání občanských průkazů, řešení přestupků, sociální odbor nebo stavební úřad. Občané, kteří cestují z Hrádku, Hodkovic nebo Českého Dubu, by nemuseli zajíždět do centra města a v případě příjezdu autobusem nebo vlakem by vše vyřídili v blízkosti nádraží. To je také důvod, proč chceme v této oblasti postavit parkovací dům,“ doplnil primátor.

Nákladná rekonstrukce

Město pod jeho vedením se o sídlo Skloexportu zajímalo už před rokem a půl. Už tehdy mluvili o tom, že by pro záměry Liberce byla budova vhodná, ale že by také potřebovala nákladnou rekonstrukci.

Skloexport tehdy patřil do správy Generálního finančního ředitelství. Ústecké finanční ředitelství totiž už před více než deseti lety plánovalo, že budovu zrekonstruuje a přestěhuje do ní zaměstnance finančního úřadu. K tomu ale nakonec nedošlo a neuskutečnil se ani poslední záměr z roku 2014, kdy se sem měli nastěhovat zaměstnanci úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení.

Stát nyní podle Andreje Bančanského z tiskového oddělení ÚZSVM nabízí budovu Skloexportu organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu. „Jestliže o objekt nebude znovu žádný zájem, bude s ním dále naloženo podle zákona o majetku státu,“ uvedl Bančanský. To by znamenalo, že budova půjde do dražby.

Otázka je, zda to zájem Liberce může změnit. „Na odezvu od ÚZSVM nyní čekáme,“ uvedl primátor Zámečník.

Monumentální vzhled