Libeňský most je opět uzavřen kvůli zátěžovým zkouškám

Libeňský most v Praze je od páteční půlnoci opět uzavřen pro automobily i MHD. Technická správa komunikací (na něm provádí zatěžovací zkoušky, které jsou nutné pro vytvoření projektu rekonstrukce mostu. Uzavírka potrvá až do nedělních 06:00. Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu a nikdy nebyl opravován. Most byl ze stejných důvodů uzavřen i minulou sobotu.