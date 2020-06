Lékařky čelí kárnému řízení. Dvakrát poslali domů 75letého muže. Když přišel potřetí, zemřel

Případ, na jehož vývoj upozornil v pondělí serve iRozhlas se stal v březnu 2018. Pětasedmdesátiletý Ital jel dvakrát během jednoho dne do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Stěžoval si na silný tlak na hrudi a mravenčení v ruce, později se přidala celková slabost a neschopnost polknout. Lékařky ho ale pokaždé poslaly domů s tím, že jeho zdravotní stav není vážný. Jenže jeho stav se dál prudce zhoršoval, a když jel týž den do nemocnice potřetí, pár hodin na to zemřel, uvedl server.