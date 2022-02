„Legislativní zmetek“. Senátoři odmítli pandemický zákon

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se snažil senátory neúspěšně přesvědčit ke schválení, protože v posledních dnech omikron pronikl do zranitelné seniorské populace. Opatření v sociálních a zdravotnictví by bez pandemického zákona či nouzového stavu skončila. Opatření v těchto zařízeních budou potřeba třeba až do půlky března.

Aktuálně platný zákon by měl platit do 28. února, novela jej měla prodloužit do podzimu letošního roku. Přestože Senát předlohu odmítl a ta se tak vrátí do Poslanecké sněmovny, neznamená to, že by věc byla u konce. Zákonodárci mohou senátorské veto přehlasovat, stát by se tak mohlo už příští týden. Vládní strany mají v dolní komoře pohodlnou většinu.