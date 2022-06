Legendární TGV z 80. let je v Česku. Na vysokorychlostní tratě se čeká už desítky let

Stavět by se mělo začít za tři roky, první souprava pak podle nynějších plánů má vyjet v roce 2028. Plány se ale v minulých letech stále měnily a termíny posouvaly.

Vlak jezdil po velké renovaci v roce 1996 průměrnou rychlostí 300 km/h. „Jednotka má na každé straně jednu lokomotivu a má osm vložených vozů. První tři vozy jsou první třída, pak následuje vůz barový a čtyři vozy druhé třídy. Má to takovou zvláštnost proti všem ostatním TGV, že jsou hnané jak lokomotiva, tak první podvozek těch vložených vozů,“ popsal Novinkám Matyáš Hron z odboru přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic.

Celková délka soupravy je 200 metrů, dohromady má 354 míst k sezení, což se však během renovací měnilo. Zájemci si budou moci vlak zvenku i zevnitř prohlédnout ještě od 7. do 9. června v Brně, následující den v Jihlavě a 11. června v Ústí nad Labem. Dalšími městy bude jednotka jen projíždět.

Správa železnic si soupravu zapůjčila v rámci propagace budování vysokorychlostních tratí v České republice. Jako první by mělo v roce 2025 vznikat jako pilotní projekt spojení mezi Prahou a Brnem a Prahou a Polabím.

„První trať bude v provozu asi od roku 2028, kdy bude zahájen provoz na těchto pilotních úsecích. Praha–Brno bude do jedné hodiny, Praha–Ostrava do dvou. Všechna krajská města v Česku budou mít spojení s Prahou do dvou hodin,“ uvedl ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic Martin Švehlík.