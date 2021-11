Landa couvá z výzvy k zahlcení hygien. Jsem jen zesilovač, tvrdí

Inciativa zpěváka Daniela Landy Zlatý Špendlík minulý týden vyzvala občany, aby se prostřednictvím žádostí podle informačního zákona obraceli na krajské hygienické stanice. Landovi příznivci tak učinili a žádostí poslali tisíce, což zapříčinilo zahlcení hygien, které mají trasovat nakažené a nestíhají to.

Landa se v úterním rozhovoru pro server iRozhlas.cz od této výzvy distancoval. Ačkoliv autorem na internetových stránkách iniciativy je „Dan”. Nápad prý nepochází jen z jeho hlavy. „Ten text vzešel z širšího okruhu, z právně erudovaných lidí, to není jen moje aktivita,” vysvětloval. Sám sebe pak označil pouze za „zesilovač” iniciativy.

Nemohl prý také předvídat, kolik lidí výzvu vyslyší. „Nemůžeme tušit, jak velké množství se začne skutečně dotazovat. To je ale nějaký systémový problém. Jestliže jim naruší pár e-mailů chod...,” doplnil zpěvák. Hygieny ve skutečnosti obdržely přibližně deset tisíc dotazů na to, kde který hygienik ve který den byl a co zkontroloval.