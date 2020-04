Kultura pod vašimi okny: Vychutnejte si akrobatické vystoupení deseti artistů

Umělci se tak v živém umění vyjadřují k současné situaci i k poutu mezi divákem a umělcem, na kterém jsou jak existenciálně, tak emočně závislí. Vystoupení na sídlišti ve Strašnicích je zaměřeno převážně na závěsnou akrobacii. Svůj um předvádí deset umělců z AirGym Art Company, Circo Frico a The Same Self.