Krkonošské hřebeny zasypal sníh

Souvislá vrstva sněhu napadlá v noci na neděli má šanci vydržet na krkonošských hřebenech do jara. Rozdíl teplot a povětrnostních podmínek mezi nižšími a vrcholovými partiemi Krkonoš by neměli podcenit turisté. Ti by neměli zapomenout přibalit před horskou túrou do batohu zimní výstroj.