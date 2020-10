Krampol: Co řekl Zeman o umělcích, je blbost. Metál ale nevrátím

„Říkat, že umělci tvořili nejlépe, když byli hladoví? To znamená, že by měli být hladoví celý život, aby něco vzniklo? To je blbost,“ řekl Krampol Novinkám.

Odmítl navíc, že by stačil Zemanův argument o tom, že šlo o „drsný bonmot“. „Jestli se má dařit třeba dobrému divadlu, tak musí panovat pohoda, klid a lidé to musí dělat s radostí, protože je to baví a těší se na zdárný výsledek,“ míní herec.

Zdůraznil, že nerozumí tomu, jak by se někdo mohl těšit na druhý den, když bude mít hlad a bude spát pod mostem. „To si nedovedu představit,“ podotkl Krampol.

Zvolený prezident

Pokud však jde o ocenění Za zásluhy, které od Zemana v roce 2018 obdržel, neuvažuje, že by státní vyznamenání vracel. Doplnil k tomu, že výčitkám kvůli jeho přijetí navíc čelí dlouhodobě. „Co jsem měl dělat? Měl jsem říct, že si ho nevážím? Vždyť to byl zvolený prezident,“ řekl herec.

Závěrem pak uvedl, že míchání vášní z jakékoliv strany podle něj není za současné situace namístě. „Myslím si, že bylo naopak dobré to, co se podařilo v první fázi (koronavirové krize), kdy si k sobě lidé našli cestu a nezištně pomáhali jeden druhému. Měli by se k tomu vrátit,“ uzavřel Krampol.

Vondráčková o vracení neuvažuje, Renč mlčí

Mezi umělce, které Miloš Zeman během výkonu mandátu ocenil, dále patří i zpěvačka Helena Vondráčková. Ani ona však podle vyjádření jejího mediálního zástupce a manžela Martina Michala vrácení vyznamenání neplánuje. „Sledujeme to a vím, že o ničem takovém neuvažuje,” sdělil Novinkám.