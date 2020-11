Krajský index rizika je nižší než hodnoty všech jeho okresů? Mohou za to jiná data

Nejde o chybu, může za to styl výpočtu a to, že pro každý index se používají data z konkrétního území, která se mohou lišit.

„Každá územní jednotka je počítána sólo, takže se vůbec neváže na to, co je nad ní. Jako kdyby to byl samostatný stát,” vysvětlil Dušek. Každá obec, okres, kraj využívají pro výpočet indexu data, která odpovídají jejich velikosti bez ohledu na to, jaké číslo vyjde nižší či vyšší územní jednotce.

„Rozdíl je dán tím, že řada parametrů může být na hraničních hodnotách, a pokud je některé překročí, tak se do výpočtu přidají i rizikové body. Index rizika jsou vlastně rizikové body přiřazené nějaké hodnotě. Pokud se nějaký hraniční okres dostane v jedné či dvou hodnotách do rizikového skóre, tak logicky odlítne od těch ostatních a ono to pak vypadá, že to do sebe nesedí,” přiblížil Novinkám rozdíl šéf zdravotnických statistiků.