Konopí dostávají i pacienti v nemocnici. U sv. Anny jím ulevují od bolestí

„Není to tak, že by po přeléčení mohli odhodit berle a běhat, ale jisté je, že pociťují úlevu, a to často za situace, kdy řeší závažný zdravotní problém. Konopí má v léčbě bolesti své místo. Čas, kdy bylo zpochybňováno, již pominul,“ zdůraznil Hřib.