Konkurzní správce H-Systemu: Nejlepší varianta je prodat domy současným bydlícím

V souvislosti s bytovými domy v Horoměřicích se hovoří o šedesáti rodinách, kterých se rozhodnutí Ústavního soudu dotkne. Je jich skutečně tolik?

Myslím si, že nikoli. Kolegyně z naší kanceláře i v rámci vyjádření pro ÚS už před rokem psala naše zjištění, že řada z těch, kteří mají byty v těchto nemovitostech, není ani bývalými kmenovými věřiteli H-Systemu. Mnohdy jsou to lidé, kteří až následně překoupili práva k bytovým jednotkám.

Mimoto jsme si loni udělali podrobný rozbor podle seznamu bydlících v těch bytech a z katastru nemovitostí jsme zjistili, že poměrně velká část z nich jsou osoby, které měly na sebe vykazovány další poměrně významné nemovité majetky.

Pokud si správně vybavuji, je mezi nimi i ten, který mluví za Stavební bytové družstvo Svatopluk, Martin Junek. Ten měl na sebe mimo těch bytů v Horoměřicích vykazovány dvě nemovitosti, jeho otec další dva nebo tři byty v Troji.

O drtivé většině z těch šedesáti rodin se tedy nedá tvrdit, že by byly sociálně postižené anebo že skončí na ulici.

Netýká se to všech, ne?

Zhruba u devíti osob či rodin kolegyně nenašla v katastru, že by měly na sebe vedeny další nemovitosti.

Jaké jsou varianty prodeje domů v Horoměřicích?

Dopředu neříkám, co bych upřednostňoval, protože to nebude jen v mých rukou. Sejdeme se kvůli tomu s pětičlenným věřitelským výborem, snad během jednoho až tří týdnů.

Měli bychom se společně poradit, jak s tím pokročit, tedy jakou cestou prodeje toho majetku se vydat. V úvahu přichází buďto dražba, anebo přímý prodej za nejvyšší nabídku. Nejsem příznivcem dražby, kterou při loňské schůzce s premiérem Andrejem Babišem nechtěl ani zástupce Svatopluka pan Junek.

Důvodem je skutečnost, že o prodej domů v Horoměřicích jsme se snažili už v roce 2015, připravili jsme dražbu, ale den či dva před ní družstvo Svatopluk podalo žalobu, a dražba byla pryč. Platí, že by se mělo prodávat nejvyšší nabídce, ze kterých není vyloučen nikdo. Musím ale znovu zopakovat, že nemíním lidi z těch domů v žádném případě vyhazovat, konkurzní podstata by tím nic nezískala.

Kauza H-System Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

Jaká je tedy pro vás nejlepší možnost?

Byl bych nejradši, a tím by se uklidnila rozčeřená hladina, kdyby se konečně pohnuli ti současní bydlící a šli na nějaké dohody s námi, které jsme jim nabízeli už před pěti lety. Tehdy dělali hluché, slepé. Zřejmě byli přesvědčováni vedením družstva, že to dobře dopadne.

Nabízeli jste jim byty k prodeji?

Samozřejmě, stejně jako obdobné skupině lidí v domech ve Velkých Přílepech v roce 2015. Tam to proběhlo přesně podle dohody a ti lidé si byty koupili, když jsme zohlednili, co dostavěli a do nemovitostí investovali. Horoměřičtí se ale zasekli.

Nejklidovější podoba je tedy nicméně ta, že by nyní vyslyšeli to, co kdysi vyslyšeli klienti H-Systemu ve Velkých Přílepech, a řekli O.K., jdeme do toho. Ale není to tak, že by si ty byty kupovali potřetí, to je lež, která se tady mezi lidmi šíří.

Jak to je?

Všichni kdysi dali do H-Systemu zhruba jeden milion korun, o který přišli. Tato skupina z Horoměřic pak zaplatila peníze za nepovolenou dostavbu. My po nich pouze chceme, aby zaplatili stavbu v té podobě, jak byla v době prohlášení konkurzu, a výnos z něj si rozdělí všichni poškození klienti H-Systemu, včetně těch z Horoměřic, kteří dostanou svůj díl. Své si k tomu ale musí říct věřitelský výbor, jak to bude.

To je nejlepší varianta?

Ano, nejlepší varianta by byla, kdyby věřitelský výbor ani soud neměly problém s tím to prodat nynějším bydlícím a zohlednit, co do toho ti lidé zainvestovali. K dnešnímu dni nelze ale říci, zda se to bude prodávat jako celek, anebo po částech.

Je možnost, že by ty domy koupil stát?