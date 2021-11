Koaliční smlouva slibuje zastropování daní a „havlovskou“ zahraniční politiku

Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. „Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty,“ píše se v dokumentu. Zvýšit by se měla podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.