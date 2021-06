Katastrofa jako po válce, řekl místostarosta zničených Hrušek

„Je to jako po druhé světové válce. Obcem proletělo tornádo, šlo od kostela středem obce až ke trati. Ta část obce neexistuje, je to katastrofa. Jsou tu baráky bez střech, škola bez střechy a fasády, kostel bez střechy. Vítr zvedal auta proti domům. Jsou tu zranění. Je to hrozné. I mě se jen tak tak podařilo zachránit žena s dvouměsíčním miminkem,“ řekl Právu Babisz.