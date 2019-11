Karlovarští chtějí investovat 900 milionů korun

„Prostředky by měly jít do opravy Císařských lázní, měla by se dokončit rekonstrukce nemocnice v Chebu, dále nemocnice v Sokolově, kde budujeme šest operačních sálů a trafostanici. Ale jsou tam i další investice, jako je lávka ve Svatošských skalách, cyklostezka ze Všeborovic do Šemnice a celá řada rekonstrukcí silnic druhé a třetí třídy,“ vyjmenovala některé významné plány karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) s tím, že krajští silničáři mají v nadcházejícím roce na opravy silnic dostat navýšený příspěvek na 114 milionů korun.