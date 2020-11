Jurečka porušil nařízení. Dal si pivo na ulici a ještě se u toho vyfotil

Vládní zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech pod pokutou platí od 14. října. Opatření je zatím platné do ukončení nouzového stavu 20. listopadu, vláda ale již avizovala, že ve čtvrtek požádá Poslaneckou sněmovnu o jeho prodloužení až do 20. prosince.

Ani pivo. K okénku pouze kvůli „vystravování”, konzumace alkoholu se přesune do soukromí

Jurečka se přitom v říjnu zúčastnil poslanecké schůze, na které se už jednou stav nouze prodlužoval a o opatřeních se diskutovalo. Navzdory tomu si ale šéf lidovců zřejmě uvědomil, že porušuje pravidla, až ve chvíli, kdy ho na to upozornil novinář Petr Honzejk. Snímek následně smazal.

Docela by mě zajímalo, po kolikátým pivu vypitým na veřejným prostranství člověk zapomene, že se nesmí pít pivo na veřejným prostranství. https://t.co/HEStcRhIm2

Honzejk původní Jurečkův tweet komentoval s tím, že mu to připomíná „zábavnou soutěžní hru opozice“. Narážel na to, že nařízení nedávno porušil i šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten si dal navzdory současným opatřením pivo v zavřené restauraci, kde podle svých slov konverzoval s majitelem během čekání na jídlo. Doznal se k tomu poté, co ho na místě vyfotil redaktor Radiožurnálu.