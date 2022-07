Jurečka i Schillerová odmítají manželství pro všechny. Do Ústavy chtějí svazek muže a ženy

Proti návrhu se nyní vymezila například inciativa Jsme fér, která svádí mnohaletý boj o přijetí zákona, který by naopak zajistil manželství pro všechny. „Přijetí tohoto ústavního zákona znamená zákaz manželství gay a lesbických párů. Výrazně to zhorší postavení a život statisíců LGBT lidí, párů a tisíců duhových rodin s dětmi,“ uvedli zástupci hnutí na Twitteru.

Opačný návrh Pirátů, který by uzákonil manželství i pro homosexuály, doputoval do dolní komory již v červnu. Z předlohy vyplývá, že by manželé stejného pohlaví měly nově stejná práva, konkrétně jde o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, což registrované partnerství neumožňuje. To by poté jako institut prakticky zaniklo.