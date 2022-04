Jurečka: Hledáme jiného kandidáta na prezidenta, než je Pavel

Chcete být sociálním svědomím vlády, co si pod tím máme představit?

Lidovci mají dlouhodobě ve svém DNA sociální politiku, která je založená na tom, že pomáháme adresně, ne socialisticky, ale solidárně. Mluvil o tom Josef Lux a my to teď převádíme do praxe – jde o tzv. princip sociální trampolíny, kdy nikoho nenecháme propadnout skrz sociální síto.

Změníme na ministerstvu práce systém dotačních podmínek, aby byly jednodušší a dostupnější, aby si je mohli lidé vyřídit např. z mobilu. Chceme také znovu iniciovat projekt Milostivého léta, protože lidé s dluhy mají dostat druhou šanci začít znovu.

Jak se s tím sociálním svědomím rýmuje, že vám odboráři úřadů práce hrozí stávkou?

Zatím chtějí vyhlásit stávkovou pohotovost. Se zástupci odborů jsem jednal už v lednu a řekl jsem, že jsem připraven situaci řešit. Jsou tam totiž špatné platové podmínky a není tam plat stanoven motivačně. To jsou ale podmínky, které jsem zdědil. Tehdy jsem předsedovi odborů řekl, jak to chci řešit, a on to nerozporoval. Řekl jsem mu, že vyčleníme prostředky na mimořádné odměny.

V polovině roku při aktualizaci rozpočtu se vrátíme ke zvýšení platů ve veřejném prostoru. Od 1. 1. příštího roku bych chtěl opravit tarifní a platové stupně, abychom narovnali situaci, když lidé jinde ve veřejné správě za stejnou práci a při stejném vzdělání jsou placeni lépe než na úřadech práce. A také odbřemeníme lidi na úřadech od náporu práce tím, že budeme masivně digitalizovat. Tužka a papír nemají mít ve státní správě v 21. století místo. A to už děláme.

Poslední číslo, které chci říci a které ukazuje, že chceme pracovníky na úřadech práce za jejich nasazení ocenit, je, že letos dostali za první kvartál na odměnách 120 milionů korun, zatímco loni 52 milionů.

Nemrzí vás, že jste na začátku vládnutí souhlasil se zmrazením platů úředníků ve státní správě?

Peníze, se kterými nakládáme, nejsou Mariana Jurečky nebo Petra Fialy, ale daňových poplatníků. Kdybychom měli všechny platy valorizovat o inflaci, jak po tom někteří volají, tak bychom spirálu inflace roztáčeli mnohem víc. My musíme dělat adresná opatření. Když zmrazíme základní platy a část peněz dáme do odměn a umožníme lidem si ty peníze vydělat, tak mi to v krizi přijde jako zodpovědný přístup.

Pochvalujete si spolupráci ve vládě i v koalici SPOLU. Prohlásil jste, že rok před sněmovními volbami si řeknete, jestli znovu jít společně do voleb. Neměli byste to vyřešit dřív?

Ne. Je to tak akorát, budeme za půlkou volebního období a uvidíme, jak se nám dařilo a co na to říkají naši voliči. A také je to čas, kdy strany otevřou debatu o kandidátkách.

Jak reagujete na výhrady, že je to ohrožení značky KDU- ČSL, protože už teď máte preference jen okolo pěti procent, a že vás ODS postupně pohltí?

K takovým obavám nevidím důvod. Jsme strana se stoletou tradicí, s velkou členskou základnou, jsme silní na komunální i krajské úrovni. V koaliční spolupráci, která dobře funguje, jsme viditelnou stranou.

To si říkali i soc. demokraté o společném vládnutí s ANO, které je vymazalo z politické mapy. Těžko se prosazovali proti premiérovi Babišovi, který byl viditelný a sklízel politické body.

Ne. Petr Fiala není Andrej Babiš. Naším koaličním partnerem není hnutí ANO a KDU-ČSL není soc. demokracie. V tom je zásadní rozdíl, takže se toho neobávám.

Chcete najít společného kandidáta na prezidenta. Už máte konkrétní lidi, se kterými mluvíte?

Mám v hlavě množinu jmen, o kterých si myslím, že by to byli dobří prezidenti, nerozdělovali by společnost a dobře nás reprezentovali. Ale zatím nechci říkat žádné jméno.

A už o tom s nimi mluvíte?

Ano, mluvíme.

Podle průzkumů má proti Andreji Babišovi momentálně největší šanci generál Petr Pavel. Byl by pro vás přijatelným kandidátem?

Je to ještě daleko. Nechci teď hodnotit, jestli bychom byli ochotni podpořit generála Pavla. Přemýšlíme nad jinými jmény, než je Petr Pavel.

Ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis vás požádal, abyste v parlamentu prosadili rezoluci, že považujete ruskou invazi za genocidu. Projde taková rezoluce?

Určitě. Už na začátku invaze jsem říkal, že to není jen invaze, ale i genocida na ukrajinském národě. Někteří mi vyčítali, že jsou to příliš silná slova, ale čím více se seznamujeme s chováním ruské armády, tak tím více vidíme, že je to přesné označení toho, co se děje. Věřím, že takovou rezoluci navrhne celá vládní koalice a že ji brzy prosadíme.

Řekl jste, že by Putin za násilí na ženách a dětech zasloužil přes držku. Jak konkrétně jste to myslel?

Když někde vidím, že někdo ubližuje nevinným, dětem, ženám nebo starým lidem, tak si vyhrnu rukávy a jdu si to s ním vypořádat. Musíme proto dál podporovat Ukrajinu v jejím úsilí poslat ruské jednotky domů. V této podpoře musíme pokračovat dál a také se co nejdříve musíme odstřihnout od závislosti na ruských dodávkách energií. Nejde to hned. Jsem realista a vím, že nelze zastavit průmysl, což by mělo pro naši ekonomiku fatální dopady. Ale musíme jednat rychle a zajistit náhradu v jiných zemích a musíme také masivně podpořit vlastní zdroje – jádro, obnovitelné zdroje a úspory.

Kdy odhadujete, že se závislosti na ruských zdrojích zbavíme?