Jourová chce v Evropské komisi ekonomické portfolio

Digitální agenda, vnitřní trh, obchod a doprava - to jsou portfolia, o která by měla největší zájem Věra Jourová, která se představila členům sněmovního výboru pro evropské záležitosti jako opětovná kandidátka na post komisařky v Evropské komisi. Jak uvedla, necítí, že by ji v případném svěření významného ekonomického portfolia nějak limitovalo to, že je z ČR, kde je premiér podezřelý ze střetu zájmů.