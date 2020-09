Jermanová potápí středočeské ANO

Interní šetření přitom ostře kontrastuje s průzkumem Kantar CZ pro ČT, který byl zveřejněn v neděli a babišovcům ve Středočeském kraji přiřkl volební potenciál 29,5 procenta. V tomto případě nejde o volební model odhadující skutečné výsledky, jelikož do případných hlasů pro jednu stranu zahrnuje i ty, kteří váhají mezi volbou více partají, čísla jsou tedy vyšší než u modelu. Potenciál ukazuje maximální zisk strany, pokud by ji volili všichni lidé, kteří to zvažují.

To, že ANO pracuje s jinými čísly, nepřímo potvrdil i premiér a lídr hnutí Andrej Babiš. „Nemyslím si, že čísla z Kantaru CZ odpovídají realitě, spíš mi to přijde jako snaha ukonejšit naše voliče, že k volbám jít nemusí, protože to ANO má v kapse. Tak to ale není, naše čísla jsou jiná,“ řekl v pondělí Právu Babiš.

Podle Kantaru by ve středních Čechách druzí skončili Piráti s potenciálem 19 procent následovaní ODS s 15 procenty, koalicí STAN a lidovců se 14,5 procenta, soc. dem. s 11 procenty, koalicí TOP 09 a zelených s 9,5 procenta. Kolem pětiprocentní hranice se pohybují okamurovci, KSČM a Trikolóra.

Středočeskému kraji od roku 2017 vládne podobná koalice jako ve Sněmovně, tedy ANO se soc. dem., kterou podporuje KSČM.

Ústup Jermanové?

Mezi Babišem a hejtmankou Jermanovou to poslední dobou skřípe. Hejtmanka premiéra popudila například trestním oznámením na záchranářku. Naposledy Babiš Jermanové vzkázal, aby si udělala doma pořádek, když její manžel na sociální síti vulgárně zaútočil na kandidáty ODS.

„Je jasné, že tyto kauzy mohou poškodit dobré výsledky paní hejtmanky,“ přiznal koncem srpna v rozhovoru pro Právo Babiš.

Sama Jermanová před dvěma týdny naopak kritizovala Babiše za korupční kauzu na radnici Brno-střed kolem bývalého místostarosty za ANO Jiřího Švachuly. Podle ní předseda i celé vedení babišovců situaci nezvládlo.

Krajské volby dost možná rozhodnou o politickém osudu Jermanové. Pokud neobhájí křeslo hejtmanky a babišovci skončí mimo krajskou vládní koalici, zbude na ni práce řadové zastupitelky. Přitom Jermanová v letech 2013 až 2014 zastávala post první místopředsedkyně Sněmovny a stále je místopředsedkyní ANO.

Na rozdíl od svých kolegů Ladislava Oklešťka, Ivo Vondráka či Jany Vildumetzové však jako jediná vyslyšela Babišovu výzvu proti kumulaci funkcí a po sněmovních volbách v roce 2017 se vzdala svého poslaneckého mandátu a zůstala jen hejtmankou.

Na druhou stranu Jermanová v minulosti ukázala, že v politice umí chodit. První středočeskou koalici sestavila se STAN, ODS a Nezávislými Středočechy, po roce v říjnu 2017 ale své partnery vyšachovala a dohodla se soc. dem. a KSČM.

Čísla šéfy potěšila

Na rozdíl od Babiše byli představitelé jiných stran s čísly ve volebním potenciálu Kantaru spokojeni. „Výsledky jasně dokazují, že ČSSD má na volební mapě Česka své pevné místo. Někteří naši lídři obhajují svůj mandát poněkolikáté, mají za sebou spoustu dobře odvedené práce a pevně věřím, že se to ve volebním výsledku odrazí,“ řekl Právu šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.

„Jsem velmi spokojen. Jsme zastoupeni ve všech regionech, v mnohých z nich na předních pozicích. Ukazuje to jednoznačně sílu STAN,“ reagoval šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Také SPD má potenciál uspět ve všech krajích. V Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském by mohla dostat až deset procent. Předsedu Tomia Okamuru potěšilo, že jeho strana ve srovnání s krajskými volbami před čtyřmi lety posílila. „Jediným relevantním průzkumem jsou ale stejně až volby,“ dodal.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová považuje za dobrou výchozí pozici, že její partaj je v pěti krajích v první trojce. „Velká část voličů ještě není rozhodnuta a ty chceme motivovat, aby k volbám vůbec přišli a volili naše koaliční kandidátky,“ uvedla pro Právo.