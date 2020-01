Jde o mladé muže před dovršením plnoletosti, píše ambasáda v interním dopise o sirotcích z Řecka

Debata o tom, jestli by Česká republika měla přijmout 40 sirotků z řeckých uprchlických táborů, se vede už nějakou dobu. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vloni v listopadu vyzval Řecko, aby poskytlo seznam konkrétních uprchlíků.

K převozu by byli podle velvyslanectví určeni pouze ti uprchlíci, kteří nemají v EU příbuzné. „Relokace by se tak de facto týkala cílové skupiny pubescentů především mužského pohlaví před dovršením plnoletosti. Vzhledem k specifické náročnosti těchto migrantů Řecko očekává umístění ve speciálních ubytovnách či centrech,“ stojí v dopise.

Podle Šojdrové je zvláštní, že by se jednalo jen o téměř dospělé muže. „Neviděla jsem ten dopis, nevím, o jaké informace se velvyslanectví opírá. Protože z těch statistik, které se objevily v posledním půl roce, je věkové rozmezí mnohem širší. Jsou tam i mladší děti. Ty děti jsem viděla, trvám na tom, byly tam i dívky,“ řekla Novinkám Šojdrová.

Řecká strana podle velvyslanectví požaduje upřesnit okolnosti ubytování v ČR pro migranty a vyjasnit, jaký právní status by měli. „Teprve po upřesnění údajů ze strany ČR zveřejní řecké úřady v přistěhovaleckých centrech výzvu k registraci na převoz do ČR,“ stojí v dokumentu.

Podle Šojdrové by mohlo být řešením, že by Česká republika přijala celé rodiny s dětmi. „To by mohlo být bezpečné řešení,“ uvedla Šojdrová.