Jak se chránit před gangem zlodějů? Preventivní akce radí se zabezpečením

Přes 120 vloupání, které má v obcích jižně od Prahy na svědomí skupina zlodějů, vyvolalo strach a znepokojení. Policii se gang zlodějů doposud nepodařilo vypátrat. Zloději nejčastěji chodí na jisto mezi 16. a 22. hodinou a dům vykradou během několika minut. Jejich drzost naznačuje, že ani kamerových systémů se nebojí.

Gang zatím mířil zejména na satelitní městečka nedaleko Prahy, jako jsou Jesenice nebo Průhonice, kde je předpoklad, že je obývají movitější lidé. Cizí jim není ani drzost, s jakou domy vykrádají, několikrát totiž pronikli do objektu i přesto, že byli jejich majitelé doma.

Právě strach o vlastní bezpečí i svůj majetek přiměl profesionály v oboru zorganizovat akci, kde obyvatelům i místním starostům poradí s možnostmi zabezpečení a vysvětlí, jaká preventivní opatření jsou účinná v případě řádění zlodějů.

Jak zabezpečit dům?

Podle odborníků je nejúčinnější kombinovat všechny způsoby zabezpečení, tedy využít jak mechanické, tak elektronické systémy. Z tohoto hlediska lze zabezpečení rozdělit do několika oblastí. V první řadě jde o mechanické zabezpečení, jakým jsou zámky, kování, nebo bezpečnostní folie na oknech, které brání snadnému rozbití skla.

„Doporučujeme mechanické systémy, které jsou kvalitní a certifikované. Rozdíl v účinnosti je totiž oproti těm nekvalitním obrovský. Těmi je nutné opatřit všechna přístupová místa do objektu, tedy dveře, okna, ventilace i balkony,“ vysvětlil organizátor a ředitel CMZS Tomáš Pospíšil. Především v dolních patrech jsou potom na zváženou i mříže.

Obyčejný zámek není pro pachatele velkou překážkou. Přístupová místa do budovy by měla být kvalitně mechanicky zabezpečena Foto: Tokoz (2x)

„Například vchodové dveře by měly být ideálně bezpečnostní s rozvorovým mechanismem. Dále by měly být osazeny kvalitním bezpečnostním certifikovaným kováním a bezpečnostní certifikovanou vložkou. Kování má být s překrytem, aby se pachatel nemohl dostat přímo k tělu vložky,“ dodal Pospíšil s tím, že pokud se lidé rozhodnou některou z těchto složek vynechat, ztrácí systém na účinnosti.

Alarmy a kamery

Druhou skupinou zabezpečení jsou pak alarmy a čidla, která kromě kontroly pohybu mohou majitele hlídat i před požárem nebo únikem plynu. „Většina lidí má nainstalovaná prostorová čidla v místnostech uvnitř rodinného domu, to je sice správně, ale jde o zabezpečení jen napůl. Nemělo by se opomíjet nainstalovat alarmy i k jednotlivým vstupním otvorům, případně ještě ven na zahradu,“ vysvětluje Jiří Růžička, majitel jedné z bezpečnostních agentur.

Právě zde totiž kladou odborníci největší důraz na nutnost kombinace, i mechanicky zabezpečené dveře by podle nich měly být opatřeny elektronickými hlídači. „Šikovná jsou mikrofonní čidla, která rozpoznají například zvuk rozbitého skla, ideálně v kombinaci s magnetickým čidlem na dveřích a oknech, který pozná, když se otevírají,“ radí Růžička.

„Pachatel je tedy ještě před budovou, teprve rozbíjí okno, ale systém už informuje zásahovku,“ dodává Růžička s tím, že než by vloupání rozpoznal běžný prostorový čip uvnitř domu, mohl by být pachatel do příjezdu policie dávno pryč.

Gang zlodějů zachycen na kamerových záznamech rodinných domů Foto: Policie ČR

Připojení systémů na pult centrální ochrany je proto dalším klíčovým zabezpečením, jak zvýšit šanci k dopadení pachatele. V případě spuštění alarmu totiž okamžitě informuje o vniknutí, či rovnou vyšle zásahovou jednotku a policii.

V případě kamerových systémů nezáleží podle odborníků ani tolik na jejich počtu, jako spíše na jejich kvalitě. Pro dobré zabezpečení stačí podle Růžičky jen dvě kamery, jedna v přední a druhá v zadní části pozemku. „Kameru dnes koupíte i za pár set korun, je ale dobré si připlatit, protože ty levné pak nefungují třeba v noci nebo když mrzne. Ty kvalitnější mají přísvit, snímají za snížené viditelnosti a jejich životnost je i patnáct let,“ vysvětluje.

Technika nestačí, záleží i na lidském faktoru

„Mezi základní zásady zabezpečení samozřejmě patří ochrana nejen objektu, ale i vlastnictví, které máme vevnitř. Na svůj majetek bychom proto neměli upozorňovat, a to ani na veřejnosti, ani na sociálních sítích,“ říká Zuzana Pidrmanová z oddělení prevence policejního prezidia ČR. Na případné cennosti a hotovost je potom podle ní vhodné si pořídit trezor, nebo využít bankovní úschovny.

I ty nejpropracovanější systémy ale mohou váznout na lidském faktoru. „Lidé se často domnívají, že bude stačit, když si načtou informace na internetu. Aniž by věděli příslušné normy a parametry se potom rozhodnou nakoupit něco, co vypadá dobře, ale nefunguje to. Vždy je proto lepší pozvat si na pozemek odborníky, kteří udělají bezpečnostní posouzení objektu a navrhnou účinné zabezpečení na míru,“ vysvětluje častou chybu Tomáš Pospíšil.

Viditelně hlídaný dům může odradit pachatele od trestného činu Foto: Novinky

Další radou odborníků je instalovat systémy viditelně. „Když zloděj na první pohled pozná, že objekt je střežen ať už alarmem, nebo kamerou, většinou ho strach z dopadení odradí a vytipuje si ke vloupání raději dům bez zabezpečení,“ vysvětluje Jiří Růžička a dodává, že na škodu není pořídit si nálepku, která o zabezpečení informuje už z ulice.

Konkrétní rady a tipy na zabezpečení domu, bytu i chaty, nabízí mobilní aplikace Zabezpečte se!, která je dostupná zdarma a kterou připravil cech společně s policií a ministerstvem vnitra.

Na kolik vyjde zabezpečení?

Cena za kvalitní a komplexní zabezpečení se může vyšplhat až ke sto tisícům. Podle odborníků je ale velkou chybou snažit se na zabezpečení ušetřit. „Vždy záleží, jakou hodnotu chce občan doma uchránit. Zejména proslulý gang zlodějů se ale zaměřuje na milionové rodinné domy ve Středočeském kraji, v takovém případě si troufám říct, že stotisícový náklad na zabezpečení je více než relevantní a optimální,“ vysvětlil organizátor Tomáš Pospíšil.

Investice do zabezpečení se vyplatí i v případě pojištění majetku. Například pojišťovna Generali určuje pojistnou výši právě podle prvků zabezpečení. Podle mluvčího pojišťovny Jana Marka je ale třeba prokazatelně určit, že domácnost zabezpečení opravdu měla a že toto zabezpečení bylo pachatelem překonáno. Pojišťovně Allianz pak k pojištění do 300 tisíc korun stačí jakékoliv zabezpečení, do 1 milionu korun pak vyžadují bezpečnostní uzamykací systém.

Kromě pojištění nabízí konkrétní pomoc při ochraně proti zlodějům v okolí Prahy také Direct pojišťovna, u které si mohou lidé po dobu jednoho měsíce zdarma vypůjčit pohybová čidla, která lze instalovat na dveře nebo okna. „V případě pohybu vyšlou čidla okamžitou zprávu do mobilního telefonu, a tak uživatel hned ví, že se něco děje. Pokud se situace do měsíce neuklidní, mohou si lidé nechat čipy dále v užívání za 69 korun měsíčně,“ vysvětluje mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.