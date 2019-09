Jací jsou Češi 30 let po revoluci? Nemají rádi muslimy a chtějí chránit přírodu

Analýza se zaměřila i na to, vůči čemu si Češi drží největší odstup. Z výsledků vyšlo, že česká společnost nefandí lidem závislým na drogách. 67 procent obyvatel by drogově závislé nepřijalo ani jako návštěvníky České republiky.

„Druhou největší distanci mají Češi vůči muslimům, které by 38 procent respondentů do ČR nevpustilo a 34 procent vpustilo pouze jako návštěvníky. Následují Romové, které by nevpustilo do ČR 25 procent respondentů a 25 procent je akceptuje maximálně jako občany ČR,“ stojí v analýze.