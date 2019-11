Ivančice udělaly tečku za těžbou bentonitu

„Měli jsme štěstí, že pozemky pod lokalitou patřily městu. Mohli jsme proto rázně vyjednávat,“ řekl Právu starosta Milan Buček (nez). Připomněl, že kvůli další těžbě by byl v ohrožení nejen někdejší přírodní amfiteátr, ale i třicet zahrádek v jeho okolí.

Bentonit byl pod někdejším přírodním amfiteátrem objeven v šedesátých letech minulého století. V devadesátých letech se podle Bučka uskutečnila divoká těžba této horniny. Ta má překvapivě široké využití, a to od podestýlky v chovatelství až po čistění odpadních vod, kdy se používá jako pohlcovač ropných látek. Například ve stavebnictví je přísadou do těsnicích hmot a ve farmacii se dává do mastí.