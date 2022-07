Hřib: Povinná centra jsou chybné nařízení

Nařízení vlády o povinném provozování krajských asistenčních center vás asi moc nepotěšilo?

Z mého pohledu je to nařízení chybné. Nejdřív by se měl řešit přesouvací mechanismus. Měly by vzniknout motivační faktory pro uprchlíky, aby se přesouvali z míst, kde je naplněná kapacita, do míst, kde ještě nějaká zbývá. To bohužel zatím nevzniklo, místo toho se nařizuje krajům, že budeme uprchlíky registrovat v místech, kde se o ně nemůžeme postarat. Přijde mi to jako velmi špatné rozhodnutí. Nicméně se mu podřídíme, protože nám nic jiného nezbývá.

Otevřeme od 11. července v pracovní době od osmi do tří hodin ve všední dny a v pátek jenom do dvou. Asistenční centrum ale otevřeme bez poskytování ubytování, protože kapacity v Praze nejsou. Bude tam jen ten registrační proces od cizinecké policie, Všeobecné zdravotní pojišťovny až po úřad práce.

Poklesl počet příchozích uprchlíků, když bylo KACPU zavřené?

Ano, určitě to mělo ten efekt. Myslím, že to bylo jediné správné manažerské řešení. Tato poslední možnost regulace nám nyní byla odebrána. Očekávám, že se to zhorší. Je pravděpodobné, že začne více lidí z Ukrajiny do Prahy přicházet.

Momentálně tedy připravujete centrum ve Vysočanech k otevření?

Nemůžeme otevřít hned od prvního července, jak zní nařízení vlády. Spuštění nějakou dobu trvá. Na provozu se podílí celá řada dobrovolníků, kteří se ještě musí zapsat na směny. Proto otevíráme až od jedenáctého.

Ministr vnitra Rakušan dříve prohlásil, že nechce přistupovat k nařízení provozu center. Není zvláštní, že nakonec příkaz přišel?

To nevím, musíte se zeptat jeho. Ministr Rakušan ale toto nařízení vládě navrhl. Je to vidět i ve středečním vládním jednání na webu vlády, že ho tam donesl.

Proč jste se na přesunutí uprchlíků do jiných krajů nedohodli na schůzce, kterou jste s Rakušanem a premiérem Petrem Fialou (ODS) měli před dvěma týdny?

Nějaké návrhy se prý zvažují a promýšlejí. Z mého pohledu ale správný postup je takový, že relokační mechanismus bude existovat a fungovat spolu s koordinací se samosprávami před otevřením krajského asistenčního centra.

Když tam přijde uprchlice s dětmi, tak ji hned budou moci informovat, že někde je místo, podle toho, kolikačlenná rodina to je a kde je místo třeba ve škole. Rovnou by to bylo dohodnuté se starostou dané obce, který se jich ujme. Místo toho se přistupuje opačným způsobem a opět budeme registrovat lidi v místech, kde se o ně nemůžeme postarat.

K čemu otevření KACPU v tom případě je, pokud se o ně postarat nemůžete?

Správná otázka, ale ne na mě. Já s tím rozhodnutím nesouhlasím, považuji ho za chybné. Nicméně respektujeme legislativu.

Budete se snažit rozhodnutí zvrátit?

Budeme se snažit pohnout s relokačními mechanismy, aby co nejdříve vznikly a byly dostatečně motivační.

Budeme připomínkovat zamítnutí našeho předchozího návrhu na nevyplácení dávky uprchlíkům v přeplněných regionech, dělá na tom jedna právní kancelář.

Zmiňoval jste, že nyní sháníte ubytování pro zhruba 200 uprchlíků, protože jeden z pražských hotelů s vámi vypověděl smlouvu.