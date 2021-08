Hotely v regionech zdražily, pražské šly naopak s cenami dolů

„Covid ukázal, jak je kdo odolný a přizpůsobivý. Regiony využily, že Češi jezdí na dovolené po tuzemsku, a ceny zvedly. Chtějí dohnat ztrátu. V průměru se dal pobyt na čtyři noci sehnat předloni během června a července za cenu 7499 Kč, letos už to bylo 9443 korun,“ uvedl ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.

Naopak nejvyšší ceny je možné hledat na jižní Moravě. „Týdenní či čtrnáctidenní dovolená pro rodinu například v Lednici a okolí může vyjít na cenu all inclusive dovolených u moře,“ dodal ředitel Slevomatu.

Hlouběji do kapsy budou muset sáhnout hosté napříč celou zemí. „K navýšení cen služeb, hotelů i restaurací dojde ještě během letošního roku. Kde k tomu ještě nedošlo, odhadujeme nárůst o pět až deset procent. Důvody jsou dva. Jednak inflace, po minulém roce, kdy překročila tři procenta, i letos bude ve stejné výši a promítne se do cen všech vstupů, logicky poté i do cen služeb. Za druhé bude nutné také zvýšit mzdy zaměstnanců,“ uvedl Stárek s tím, že po pandemii mnoho lidí obor opustilo a je třeba je motivovat k návratu.