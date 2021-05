Hotely a penziony mohou otevřít. Pro některé už je pozdě

Česká hotelová asociace se však obává, že ani otevření bez omezení některým hotelům nepomůže. Dle jejích očekávání do konce roku 2021 budou přijíždět v drtivé většině jen domácí turisté a celková obsazenost nepřekročí 30 %. Ceny se navíc proti roku 2019 až o 80 % snížily.

„Hotely, které otevírají, mají nesmírně těžkou pozici. Startují od nuly a přijímají pouze jednotky rezervací, a to ještě za velmi nízké ceny,“ uvedl předseda ČHA Marek Boura. „Pokles poptávky bude tak obrovský, že donutí velkou část hotelů v Praze být dlouhodobě uzavřené nebo se přestavět na byty.“

Proto začala ČHA ve spolupráci s hotelovým řetězcem Czech Inn Hotels pracovat na záchranném plánu Hotelová vize z krize, kde vyzývá hoteliéry, aby svůj hotel neprodávali, a nabízí jim pomoc.

Některé hotely přizpůsobily své pokoje tak, aby byly vhodné k dlouhodobému pronájmu. Foto: Novinky

„Naše aktuální obsazenost je 50 %, a to díky obchodním cestujícím, filmovým štábům nebo zdravotním pobytům,“ popisuje Petr Chábera z Czech Inn Hotels. „Každopádně počítáme s propadem tržeb na 80 % proti roku 2019. Ceny za pokoj a noc jsou minimální a obsazenost podstatně nižší. Pro pražské hotely je to pohroma, kterou určitě minimálně třetina z nich nepřežije.“

Přestože se hotely na znovuotevření dlouho připravovaly, velký nárůst poptávky dosud nezaznamenaly. „Po celou dobu máme v hotelu obchodní klientelu anebo dlouhodobě ubytované,“ popisuje generální ředitelka hotelu Emblem Helena Valtrová, „ale že bych teď viděla nějaký okamžitý nárůst rezervací, tak to vůbec. Máme teď až do konce roku zhruba třicetiprocentní obsazenost, ale to už tak bylo předtím, než se hotel dnes otevřel.“

Ještě menší obsazenost zaznamenává pražský hotel Jalta, který je vytížený pouze z necelých 10 %. „Omezení provozu pro nás prakticky znamenalo tolik hostů, kolik by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. Nabízeli jsme služby obchodní klientele, víkendy byly prázdné,“ vyjádřil se k situaci Daniel Tylinger, generální manažer hotelu Jalta.

V čase restrikcí hotel Jalta nabízel své služby alespoň obchodní klientele. Foto: Novinky

I přesto, že s otevřením hotelů se poptávka po ubytování prakticky nezvýšila, od června pro hotely končí možnost čerpat z dotačních programů. „Pro hotel v Krkonoších je otevření samozřejmě úžasná zpráva. Pro nás i pro zbytek pražských hotelů je ale zásadní to, kdy se do České republiky vrátí zahraniční klientela,“ vysvětluje Helena Valtrová, která považuje za chybu, že dotační programy pro hotely nebudou fungovat alespoň do konce letošního roku.

Povinnost kontrolovat, zda jsou hosté otestovaní, však hoteliéři jako problém nevnímají. „Když host přijede, musí se prokázat tak jako tak občanským průkazem nebo cestovním pasem. Vždy jsou náležitosti, které s ním recepční musí probrat a vyřešit. Takže tohle navíc nám nevadí,“ sdělila Helena Valtrová.