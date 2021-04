Hořická škola testuje po svém, najala si profesionály

Děti procházejí sítem zdravotníků hned za prahem školní budovy, počkají v optimálních rozestupech v šatně na výsledek a teprve potom postupují do výukových prostor. Pozitivně testovaní se okamžitě podrobí PCR testu. Třídy tak zaplní pouze děti s negativním testem na covid-19, čímž se výrazně snižuje možný přenos nákazy.

Nefunkční testy? Za nízkými počty pozitivních žáků může být i to, že dlouho seděli doma

„Dokonale to odlehčilo učitelům, kteří se nemusejí o průběh testování vůbec starat, a přijdou jim do tříd pouze negativně testovaní žáci. Učitelé beztak nejsou oprávnění stěry provádět a mohou u testů pouze asistovat. Představte si ale zcela běžnou situaci, kdy malé dítko podle obrázkového návodu zápolí s antigenním testem, a není jisté, jestli to technicky zvládne,“ přiblížil ředitel hořické základky Jan Sezima.