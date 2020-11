Havlíček: Nouzový stav chceme prodloužit do konce roku

„Ve trojce (třetím stupni systému PES) je nouzový stav nutný,” uvedl Havlíček. Podle něj by mohl být potřeba ale i ve druhém stupni rizika.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) očekává, že ve 3. stupni zůstane ČR do konce roku. „Je extrémně nepravděpodobné, že bychom se do konce roku dostali do stadia, které bude nižší než číslo tři,” uvedl Blatný.