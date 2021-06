Havlíček na podzim nevyloučil zpřísnění koronavirových opatření

Lidé také musí podle něj dodržovat koronavirová opatření. „Pokud to všechno zvládneme, je předpoklad, že nebudeme nic zavírat. Vyloučit to ale nemůžeme,“ doplnil.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by se měl kabinet soustředit na příchod nových mutací. Ty by se mohly v Česku objevit po návratu lidí z dovolených. Podle ní by mělo být prioritou také očkování.