Hanba, zlatej Slávek. Babiše v Náchodě vypískali

Návštěvu kraje zahájil Andrej Babiš na nádraží v Jaroměři, odkud se vlakem vypravil směrem do Náchoda.

Více než stovka demonstrantů s transparenty a píšťalkami premiéra doslova zahnala do azylu v dopravní kanceláři.

„Hanba, hanba,“ dunělo nádražím, nebo „Babiše do koše,“ křičeli protestující na premiéra.

Babiš: Důchody zvýšíme co nejvíc, ale rozpočet kvůli ČSSD nezničím

Babiš: Důchody zvýšíme co nejvíc, ale rozpočet kvůli ČSSD nezničím Domácí

„Kam mě zase ženete, za nima, do pr*ele?,“ ptal se Babiš svého týmu při odchodu z dopravní kanceláře náchodského nádraží, když místo na setkání s novináři zamířil do přistaveného autobusu, aby odjel na setkání se starosty regionu do hotelu Beránek v centru Náchoda.