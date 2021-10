Maláčová chce nahradit Hamáčka v čele ČSSD

Hamáček své odstoupení z nejvyšší stranické pozice avizoval už poté, co sociální demokracie neuspěla před dvěma týdny ve sněmovních volbách. Rezignaci v pondělí oznámil hned v úvodním slově. Sociální demokracii vedl od února 2018.

Členové předsednictva by měli debatovat také o přípravě mimořádném sjezdu ČSSD. Někteří se ještě před zasedáním vyslovili pro to, aby se konal co možná nejdříve.