Hamáček: Ohroženým samoživitelkám chceme pomoci co nejrychleji

Vláda nejdřív schválila státní pohřeb pro zesnulého zpěváka Karla Gotta, den nato premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že bude jen pohřeb se státními poctami. Nebylo to rozhodování nedůstojně unáhlené?

Jsem přesvědčen, že je potřeba respektovat přání rodiny, což se stalo. Vláda dala návrh, jak uspořádat rozloučení s Karlem Gottem, ale už tehdy na jednání padlo, že bude záležet na přání rodiny. Pokud jsem dobře vnímal vyjádření manželky Karla Gotta, tak vládě poděkovala, jak k tomu přistoupila. Je to velmi smutná událost, zasáhlo to každého. Je povinností České republiky se s Karlem Gottem důstojně rozloučit. To řešení, které zvolila rodina ve spolupráci s vládou, je důstojné.

Vy na pohřeb půjdete?

Předpokládám, že to bude organizováno na pozvání. Pokud pozván budu, tak půjdu. Zúčastním se i zádušní mše.

Setkal jste se někdy s Gottem osobně?

Osobně bohužel ne.

Tento týden se opět ukázalo, že ANO s ČSSD nesouhlasí se zálohovaným výživným, i když je to v programovém prohlášení vlády. Pořád platí, že by mohlo začít platit v roce 2021?

Já už odmítám všechno debatovat přes média. Máme koaliční radu. U zálohovaného výživného se blížíme dohodě. Až se sejdeme, tak se dohodneme. Máme to v programovém prohlášení, takže předpokládám, že to bude. Koaliční radu máme svolanou na úterý.

Trváte na těch parametrech, které k zálohovanému výživnému zveřejnila ministryně práce Jana Maláčová, tedy že by bylo ve výši 15 až 25 procent průměrné mzdy, nebo jste otevřeni kompromisu?

Vždy je to o kompromisu, protože pro to musí hlasovat většina poslanců ve Sněmovně. Jsme menšinová vláda. Prostor k jednání je. Jde nám o to, abychom dostali do zákona koncept. Problém je tu dlouho, je to nespravedlivost. Trpí tím nejslabší. Některé matky samoživitelky řeší existenční problémy. Stát je daleko silnější ve vymáhání dluhů než ony.

Jak chcete do roku 2021 zajistit, aby stát lépe vymáhal dluhy?

Potřebujeme legislativu. Potom ji uvedeme do praxe.

Ale i dnes je problém, že soudy s neplatiči, které vedou samoživitelky, trvají léta. V čem se to může změnit?

Změní se to hlavně pro ty maminky. A to je hlavní. Stát si s tím poradí. Ale samoživitelkám, které jsou v kritické životní situaci, chceme pomoci co nejrychleji.

Maláčová také navrhla, aby manželé a manželky, kteří o nikoho nepečují, přišli o slevu na dani, dotklo by se to 76 tisíc lidí. S tím souhlasíte?

Ano, byla to debata, kterou jsme vedli dlouhodobě. Měl jsem pocit, že i ministryně financí (Alena Schillerová, za ANO) je přinejmenším debatě o tom nakloněna. Že je to jedna z daňových výjimek, které by i ona chtěla řešit. Já rozumím tomu, že dáváme slevu někomu, kdo je doma a tam o někoho pečuje. Ale pokud je to manželka někoho, kdo si může dovolit doma manželku nechat, tak nevím, proč by na to měl mít daňovou úlevu.

Schillerová ale Právu řekla, že návrh Maláčové vnímá jako „rétorickou figuru“. Neznělo to, že by jej podporovala.

Zrovna toto téma jsme s paní ministryní financí na koaličních radách diskutovali několikrát. Měl jsem pocit, že bude tím, kdo bude bojovat za zrušení daňových výjimek. Myslel jsem, že jsme na stejné vlně.

Neměla by vláda spíš rodinu a manželství podporovat? Není toto krok proti?

To není krok proti podpoře manželství. Jen chceme odstranit podporu z peněz daňových poplatníků někomu, kdo ji nepotřebuje.

A co spíš hledat úspory v revizi sociálních dávek?

Revize je téměř hotová. Problém je, a to si musíme vyříkat v rámci koalice, že některé materiály, které má ministerstvo práce a soc. věcí hotové, leží deset měsíců na vládě bez projednání. To není o tom, že by Jana Maláčová něco nedělala, spíš není vůle je projednat.

Pan Zimola je plnoletý a může si dělat, co chce. Pokud je přesvědčený, že jeho budoucnost je mimo ČSSD, tak mu bránit nebudu

Tak proč do toho ČSSD nešlápne?

To je téma na koaliční radu. Máme to hotové a čekáme, až to pan premiér předloží na vládu. Očekávám, že do konce roku se materiály projednají.

ČSSD dál tlačí sektorovou daň pro banky. Vy si pořád myslíte, že máte šanci to prosadit, když ANO jasně řeklo, že to nechce?

Je to o politickém názoru. Soc. dem. zastává názor, že daňový systém má být předvídatelný, sektorovou daň navrhujeme jako způsob navýšení státního rozpočtu. Náš koaliční partner s tím ale nesouhlasí. Nebudeme otevírat další frontu vnitrokoaliční diskuse. Chceme návrh dopřesnit, aby bylo zcela jasné, co navrhujeme. Pak o tom budeme hovořit. Když se nám nepodaří ANO přesvědčit, že je to něco, co pomůže českému rozpočtu a České republice, tak si to jako téma odneseme do voleb jako součást našeho volebního programu.

Andrej Babiš ale už podepsal s bankami memorandum, podle kterého přispějí sedmi miliardami do fondu.

Chceme ještě o nastavení fondu diskutovat. Nemáme kompletní informace a máme pocit, že to bude další způsob, kterým budou banky podnikat. Že to bude součást jejich aktivit. Stát nebude svobodný v tom, jak peníze použít.

Babiš chce peníze použít na infrastrukturu. S tím souhlasíte?

Samozřejmě. Infrastruktura je podfinancovaná. Stačí se podívat do Polska, jaký pokrok udělalo ve stavbě dálnic. Máme co dohánět.

Proč chcete pouze bankovní daň? Proč ne třeba sektorovou daň pro mobilní operátory?

Protože nejsme přesvědčení, že to bude u operátorů stoprocentně fungovat. V ČR jsou jen tři. Bankovní trh je víc konkurenční, proto je v něm menší riziko, že banky přenesou náklady na koncového klienta. U telekomunikací ta jistota tak vysoká není.

Když říkáte, že si bankovní daň dáte přinejhorším do programu pro příští volby, znamená to, že od návrhu prozatím ustoupíte?

Pokud vydrží vládní koalice, tak nás příští rok čeká sestavování rozpočtu na rok 2021. A tam si myslím, že se k tomu debata vrátí. Že budeme opět řešit, jak zajistit příjmy na to, co jsme voličům slíbili. Do té doby to chceme mít vyprecizováno.

Jako poslanecký návrh to do Sněmovny nepředložíte?

Teď se k tomu nechystáme. Chceme návrh dopilovat.

Na minulém předsednictvu jste se pokusil vyloučit poslance Jaroslava Foldynu a šéfa ústecké ČSSD Miroslava Andrta. Těsně vám to nevyšlo, neměl jste dostatek hlasů. Čím to?

Jsme demokratická strana, každý hlasoval podle svého přesvědčení. Ale fakt, že pro vyloučení (Foldyny) chyběly dva hlasy, je dostatečným varováním, že nechceme, abychom se takto hádali. Je to vztyčený prst a žlutá karta.

Budete zkoušet vyvolat toto hlasování znovu?

Nemá smysl to eskalovat, pánové to pochopili.

Foldyna dlouhodobě dráždí vedení svými výroky proti ministrům, ale i proti menšinám nebo programu ČSSD. Čím si ale pokus o vyloučení vysloužil Andrt? Svou kritikou spolupráce ČSSD s hnutím ANO?

Kolegovi Andrtovi jsem nevyčítal, že kritizuje vládní koalici nebo mě osobně. Kritizoval jsem jej za to, že tak činil veřejně v médiích. On sám, stejně jako ústecká ČSSD, uznal, že to byla chyba, že si máme věci vyříkávat na vnitrostranické půdě. Takže to splnilo účel.

Vylučovat někoho za to, že kritizuje v médiích, moc demokraticky nezní.

Ale jsme strana, a pokud se máme bavit o vnitřním fungování strany, tak si to máme vyříkat uvnitř soc. dem. Neznám žádnou jinou politickou stranu, jejíž představitelé by strávili 40 minut v hlavním vysílacím čase televize vysvětlováním, jak to dělá jejich strana blbě. Takhle se politický marketing nedělá.

Z jižních Čech zase přišla zpráva, že tamní předseda soc. dem. Jiří Zimola zváží založit si vlastní politickou stranu. Budete ho přesvědčovat, aby to nedělal?

Pan Zimola je plnoletý a může si dělat, co chce. Pokud je přesvědčený, že jeho budoucnost je mimo ČSSD, tak mu bránit nebudu. Je to překvapení, protože se nechal nominovat jako lídr do krajských voleb, ale jestli má pocit, že mu pokvete štěstí jinde, tak soc. dem. není vězení.

Kdo by mohl být lídrem v jižních Čechách?

To je na kolezích z jižních Čech, koho postaví do čela. Já jsem např. velmi spokojený s tím, jak funguje hejtmanka Ivana Stráská.

Nesebere jí Zimola hlasy?

Samozřejmě že to nebude ku prospěchu ČSSD. Ale to ať si uvědomí ti, kteří s těmito nápady přicházejí.

Na předsednictvu ČSSD jste údajně přiznal, že byl na váš popud odvolán z pozice politického náměstka ministerstva školství šéf pražské ČSSD Petr Pavlík, který byl proti vládě. Proč?

Nebudu komentovat uzavřené jednání.