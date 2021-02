Hamáček: Nový nouzový stav je teď na hejtmanech. Někteří mi řekli, že ho chtějí

Ne. Hejtmani přišli s tím, že chtějí slyšet od nás, jak jsme připraveni to řešit mimo nouzový stav. Ministr zdravotnictví Jan Blatný jim odprezentoval, která opatření bude možné vydat zákona o ochraně veřejného zdraví, a také aktuální situaci s odhadem vývoje vzhledem k tomu, že se nedají všechna nynější opatření překlopit.

Odhad ministerstva zdravotnictví je, že to rozvolnění, ke kterému dojde, bude znamenat nárůst kontaktů asi o třicet procent, takže ministerstvo odhaduje nárůst reprodukčního čísla až na 1,4, a de facto zaplnění kapacity jednotek intenzivní péče do dvaceti dnů.