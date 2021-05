Hamáček měl let do Moskvy zamluvený. Stornoval ho pár hodin před vystoupením k Vrběticím

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) měl pro svou dubnovou cestu do Moskvy zajištěnou přepravu armádním letadlem, potvrdilo serveru Seznam Zprávy ministerstvo obrany. Podle vyjádření mluvčího resortu byl let stornován několik hodin před zveřejněním informaci o zapojení ruských tajných služeb do exploze muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.