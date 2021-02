Firmy jsou připravené testovat, čeká se na pokyn Blatného

Kromě pravidelného a plošného testování pomocí antigenních testů ve školách se chystá také testování ve firmách. Ty jsou již připravené, čeká se na úřední formality, které vyřeší, jak budou hromadné testování proplácet zdravotní pojišťovny. Pokyny by měl připravit ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který by jim měl přesně říct, jak to mají udělat.