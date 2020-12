Filip: Vládě se posílená rezerva bude hodit

Pane předsedo KSČM, prosadili jste svůj návrh na přesun deseti miliard z rozpočtu armády do rozpočtové rezervy vlády a podpořili celý rozpočet. Je to vítězství menšinové vlády, která by bez vás musela jít do provizoria, nebo je to další ukázka toho, kdo v této zemi vládne, jak tvrdí opozice?

Je to v každém případě vítězství rozumu, protože nebude rozpočtové provizorium. A je to rozpočet s posílenou rezervou pro vládu, která může reagovat na jakýkoliv krizový stav v rámci pandemie.

Nebylo to zbytečné, protože již ve chvíli, kdy jste zvedali ruku, vláda věděla, a také to hned oznámila, že chybějící peníze do rozpočtu armády naleje zpátky. Neberete to jako podraz na vás?

Mohou ten podraz zkusit, ale rozpočtové opatření se dělá prostřednictvím rozpočtového výboru Sněmovny.

Takže by vaši členové tohoto výboru přesun nepodpořili?

Tato otázka není na místě. My jsme připustili, že pokud armáda ty peníze použije v rámci řešení pandemické krize, tak se mohou do rozpočtu obrany vrátit.

A máte příslib, že těch deset miliard armáda na tento účel použije? Že za to nenakoupí novou zahraniční techniku, jak plánovala?

O tom jsme nejednali. My jednali o tom, že se musí zvýšit vládní rozpočtové rezerva, abychom vůbec mohli reagovat na krizi, aniž bychom museli dvakrát měnit státní rozpočet, jako tomu bylo letos. Už teď víme, že ho jednou měnit budeme, kvůli daňovému balíčku.

Podotýkám, že nebojujeme fanaticky proti nákupům. Uvědomujeme si, že je třeba je udělat, Máme ale jiný názor, pokud jde o nákupy vrtulníků, houfnic i o to, jaký má být podíl českého průmyslu na nákupech pro armádu. A chceme, aby to, co nakoupíme, bylo servisováno v ČR.

Ale armáda i vláda, zdá se, jsou jiného názoru.

To, že nákup odkládáme, pro vládu vytváří další výhodu. Byla by hloupá, kdyby chtěla udělat podraz na KSČM a hned to do rozpočtu armády vrátila a prohlasovala to v rozpočtovém výboru s někým jiným a nevyužila by tak příležitosti zvýšit podíl českých podniků na dodávkách a servisu vojenských zařízení.

Není možné, aby ministerstvo obrany nedbalo na zakázky pro své podniky. To, že jsou v minusu, ukazuje, že jejich řízení ministerstvo nezvládá. A opakuji, kdyby to chtěli udělat jako čistý podraz na KSČM, tak máme jedinou pojistku, a tou je rozpočtový výbor.

Není vyloučeno, že přijde další vlna epidemie. Připomenete vládě, která bude potřebovat další peníze na kompenzace a podporu lidí postižených pandemií, to, jak se bránila vašemu návrhu posílit finance na boj s covidem?

Nejen to.

Podpoříte vládě v úterý na oplátku nouzový stav?

To je předčasná otázka. Podpořili jsme nouzový stav, když to bylo nutné. A pokud to bude nutné i nyní, žádost vlády zvážíme.

A kývli byste na celých třicet dní o měsíc do 22. ledna, jak chce vláda?