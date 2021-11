Fiala k Zemanovým výhradám: O změně kandidátů do vlády neuvažuji

Kandidát na post premiéra Petr Fiala (OS) neuvažuje, že by v reakci na výhrady prezidenta Miloše Zemana měnil jména nominantů na ministerská křesla. Řekl to ve čtvrtek Novinkám. Zeman ve středu avizoval, že ze seznamu, který mu Fiala přinesl, bude vetovat jedno jméno. Podle expertů je něco takového možné pouze v případě, že by jmenování kandidáta bylo protiprávní.