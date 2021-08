Evropu čeká masa uprchlíků z Afghánistánu. Musí jasně říct, jak se k ní postaví, míní expert

V momentě, kdy začal dobývat větší města, tak se ukázalo, že Tálibánu nestojí nic v cestě. Začalo se pouze spekulovat, který den či týden dorazí až do Kábulu. Je navíc zřejmé, že ani diplomaté netušili, že se budou muset v řádech hodin sbalit, odjet na letiště a co nejdříve opustit zemi.

V tomhle bych se české vlády zastal. To, že budou muset aktivovat evakuační plány během hodin, to tušit nemohli.

To může znamenat nucené odívání žen do burek nebo zákaz jejich vzdělávání. Na druhou stranu byla ale řada oblastí dvacet, ale i čtyřicet let zasažena intenzivním konfliktem a nejistotou. Tálibánská vláda tak pro lidi může znamenat naopak bezpečnostní jistotu.

Nevidím v tom přímou souvislost. To, že tam zavládne Tálibán, tak automaticky neznamená, že se z Afghánistánu stane bezpečný přístav pro všechny teroristické organizace a stoupne vlna terorismu na západě, nebo globálně. Vyloučit to ale nelze.

Určitě utrpí regionálně. Zároveň se ale Američané stahují s dost pošramocenou pověstí, značně to tak zasáhne Ameriku politicky. A to ani ne proto, že vycouvali, to se čekalo. Ale že vycouvali nesystémově, chaoticky a podivně, to je značný šrám na prestiži Spojených států.